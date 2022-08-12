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宮廟：卡通豬頭接豬肉乾豬身 普渡天熱不壞好兄弟也高興
今天中元普渡，二水鄉安德宮敬獻「兩頭豬」敬拜普渡公和好兄弟，因豬頭可愛，引起信眾圍觀；廟方表示，請台中知名雕刻師傅刻製兩個豬頭，可以重複使用，豬身用豬肉乾代替，天氣再熱也不發臭，整隻豬可說是環保又實用。
二水鄉安德宮每年舉辦中元普渡法會，恭請法師作法超渡好兄弟，除了豐富祭品，還會獻上豬公以表誠心。今年普桌上仍有豬公，但豬頭有點卡通造型，笑咪咪的很可愛。
安德宮管理委員會主任委員呂益安說，農曆七月半通常天氣炎熱，往年用真正的豬祭拜一整天，到了傍晚，豬肉已經「出味」，撤下普桌沒人要接收豬肉；今年豬肉漲價昂貴，整頭豬要價兩萬多元，管委會討論後決定委請台中知名雕刻師傅刻製兩個豬頭，保存好可重複使用10年以上，豬身就用包裝好的豬肉乾替代，敬拜誠意沒變且比較衛生，相信普渡公和好兄弟也會高興接受。
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