二林天人宮住持苦過來 中元普渡全捐弱勢39年

彰化縣二林鎮天人宮一連39年舉辦中元普渡法會，供品、祭品和信徒捐款全數濟助弱勢，今年也不例外，彰、雲、嘉三縣家扶中心今天到天人宮領取祭祀物資和捐款，感謝貧苦出身的住持胡建雄推己及人，把四方信眾祈福的善心嘉惠弱勢家庭和孩子。

天人宮今年今天上午舉辦普渡法會，有500多桌普桌、3萬多台斤白米及上百箱罐頭與食品，法會大典，科儀告一段落後，彰化家扶主任王震光接受20萬元扶幼捐款。法會傍晚結束，彰化家扶中心出動6輛3.5噸小貨車，及動員10多名受扶助家庭的家長和兒少到場搬運天人宮捐贈的物資，載走160桌普渡品、8000台斤白米及80組水果籃，離去前先幫忙整理普渡場地。

天人宮住持胡建雄說，今年普渡祈求普渡公和好兄弟早日結束COVID-19疫情，讓民眾回歸正常生活，天人宮收到中元普渡200多萬元捐款及眾多供品、祭品，都會捐給弱勢團體、民眾，期待拋磚引玉，提倡社會向上提升的祥和風氣。

彰化家扶中心主任王震光表示，天人宮住持胡建雄幼年生活貧困，對弱勢民眾的困境感同身受，鼓勵信眾將普渡物資捐贈給需要的弱勢族群，更撙節法會經費轉為善款捐助家扶、身障服務社福單位、在地弱勢家庭與學校，行善足跡遍及彰化、南投、雲林、台南與高雄等多個縣市。