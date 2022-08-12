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二林天人宮住持苦過來 中元普渡全捐弱勢39年

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化家扶中心致贈感謝狀給二林天人宮。記者簡慧珍／攝影
彰化家扶中心致贈感謝狀給二林天人宮。記者簡慧珍／攝影

彰化縣二林鎮天人宮一連39年舉辦中元普渡法會，供品、祭品和信徒捐款全數濟助弱勢，今年也不例外，彰、雲、嘉三縣家扶中心今天到天人宮領取祭祀物資和捐款，感謝貧苦出身的住持胡建雄推己及人，把四方信眾祈福的善心嘉惠弱勢家庭和孩子。

天人宮今年今天上午舉辦普渡法會，有500多桌普桌、3萬多台斤白米及上百箱罐頭與食品，法會大典，科儀告一段落後，彰化家扶主任王震光接受20萬元扶幼捐款。法會傍晚結束，彰化家扶中心出動6輛3.5噸小貨車，及動員10多名受扶助家庭的家長和兒少到場搬運天人宮捐贈的物資，載走160桌普渡品、8000台斤白米及80組水果籃，離去前先幫忙整理普渡場地。

天人宮住持胡建雄說，今年普渡祈求普渡公和好兄弟早日結束COVID-19疫情，讓民眾回歸正常生活，天人宮收到中元普渡200多萬元捐款及眾多供品、祭品，都會捐給弱勢團體、民眾，期待拋磚引玉，提倡社會向上提升的祥和風氣。

彰化家扶中心主任王震光表示，天人宮住持胡建雄幼年生活貧困，對弱勢民眾的困境感同身受，鼓勵信眾將普渡物資捐贈給需要的弱勢族群，更撙節法會經費轉為善款捐助家扶、身障服務社福單位、在地弱勢家庭與學校，行善足跡遍及彰化、南投、雲林、台南與高雄等多個縣市。

彰化家扶中心統計，二林天人宮關心家扶受助家庭長達39年，挹注助學金、扶幼捐款、生活物資捐贈總額合計超過5000萬元，胡建雄支持家扶基金會國外服務方案推展也是不遺餘力。

彰化縣二林天人宮把普渡法會供品及捐款都捐給社福團體和弱勢民眾。記者簡慧珍／攝影
彰化縣二林天人宮把普渡法會供品及捐款都捐給社福團體和弱勢民眾。記者簡慧珍／攝影

法會 捐款

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