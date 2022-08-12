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好苦！癌男還要照顧身障兄姪 5萬元罰款免執行還獲救助
南投縣56歲陳姓男子5萬多元交通罰鍰，行政執行署彰化分署執行時，發現他除罹癌無法再從事臨時工外，還要照顧一同租屋的中風哥哥及身心障礙的姪子，生活十分貧困，執行署不但停止執行，並發起社福單位贈送關懷物資及現金，暫時紓解困境。
行政執行署彰化分署指出，陳姓男子因無照駕駛滯欠5萬多元罰鍰，沒有固定工作，偶爾擔任臨時工，已與妻子離婚，膝下無子，屋漏偏逢連夜雨，他最近並檢查出罹患癌症無法工作。
執行人員前往他的住處訪查時，發現他目前與哥哥一同租屋在南投縣埔里鎮，他哥哥因中風不良於行，領有中度身心障礙手冊，哥哥的兒子也因罹患中度身心障礙，目前在草屯療養院療養中，居住環境雜亂，生活困苦，需要關懷。
彰化分署一方面協調移送機關，說明陳姓男子生活的困苦狀況，先發執行憑證結案，在他經濟狀況未改善前，先暫停執行，也協調「甘寧功德會」在8月11日一同前往他的家中贈送關懷物資，彰化分署愛心社也捐贈3000元，希望能暫時緩解一家的生活困境。
同時彰化分署執行人員也藉機勸導陳姓男子人，千萬別再無照駕駛，陳當場允諾。
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