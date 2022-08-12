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台中大小里人口差45倍 議員：同酬不同工引抱怨

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員曾朝榮議府盡速進行區里重劃前置作業，另研議里幹事津貼。圖／曾朝榮提供
台中市議員曾朝榮議府盡速進行區里重劃前置作業，另研議里幹事津貼。圖／曾朝榮提供

台中市區里人數落差大，全市最大的北屯區廍子里2萬1036人、最少的是清水中興里僅461人，相差45倍。市議員曾朝榮說，里長業務補助費「同酬不同工」引起不少抱怨，曾朝榮要求，區里劃分應更合理，另並建議比照台北、高雄補助里幹事車馬費津貼。民政局長吳世瑋說，明年選後會展開里界檢討，至於里幹事津貼會再與財政主計單位研議。

曾朝榮說，疫情期間，里長、里幹事負責防疫工作與宣導、里民服務等項目，大小里的工作落差很大，以廍子里為例，服務2.1萬人疲於奔命。曾朝榮說，市府應早日著手執行區里重新劃分，他指前市長林佳龍就提出區里劃分案，但送進議會遭國民黨議員以為了選舉為由杯葛。盧市府已展開區里重劃說明會，卻中途喊停「不能因有的里長反對就不做。」

依區里劃分法，市府應將4000戶以上的里區與200戶的鄰區重新劃分，共30個里須重劃。曾朝榮說，以北屯區為例，就有8個里須重新劃分，他認為民政局應即刻著手執行，讓里長工作落差不要太大。

吳世瑋說，里鄰區域劃分計畫因自治條例有規範，選舉前一年不可變動里鄰區域，以免影響選舉。所以選舉後、明年是最佳時機。曾朝榮說，明年執行，但今年還有好幾個月，應該做好前置規劃，才能有利明年推動。

吳世瑋說，台中市有400位里幹事，中央並不鼓勵地方發里幹事津貼，民政局會財政主計單位研議可行性。

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