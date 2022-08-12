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南投星空季明晚信義鄉東埔村揭幕 將迎來英仙座流星雨

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
南投星空季明晚登場，8月13日為英仙座流星雨極大期，不需要準備任何觀星儀器，也能輕鬆的享受。記者黑中亮／攝影
南投星空季明晚登場，8月13日為英仙座流星雨極大期，不需要準備任何觀星儀器，也能輕鬆的享受。記者黑中亮／攝影

南投縣星空季今年舉辦12場的觀星導覽，明天先在信義鄉於東埔舉辦觀星主題晚會，特別是8月13日為英仙座流星雨極大期，8月11至14日晚間，都是很不錯的觀賞時間，接下來8月的每周末，都會在東埔停車場皆有觀星導覽場次，開放旅客免費預約報名外，11月則來到合歡山鳶峰舉辦，兩地總計提供旅客多多利用。

縣長林明溱表示，南投星空季今年被選為「台灣觀光雙年曆」主題之一，縣內不只安排星空季，更有眾多大型觀光活動蓄勢待發，包括8月起每周六大崙山均有星空茶席、溪頭與杉林溪均有夜觀活動，日月潭觀光圈也推出主題遊程，讓南投的夏夜美不勝收，縣府也配合在下半年度推出包括星空季、健行節、溫泉季、茶博及巧克力咖啡節等主題活動，讓國人安排一趟愜意之旅。

南投觀光處表示，每年此時縣內的各個觀星景點，絕對是天文迷最引頸期盼的月分之一，其中「英仙座流星雨」最富盛名屬三大流星雨，能見度極高、數量在極大期時，平均每小時流星數量更可達百顆以上，足以跨越專業知識的藩籬，不需要準備任何觀星儀器，也能輕鬆的享受，由流星雨編織的浪漫夜景，今年觀星晚會首次在信義鄉東埔地區舉行，泡湯兼看流星，是傳統與創新的完美融合。

2022南投星空季活動網站：http://www.rs-event.com.tw/2022NSNF/index.html

免費觀星導覽：https://2022nsnf.kktix.cc/events/2022stargazing

南投 流星雨

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