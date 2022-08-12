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力促中彰30分鐘生活圈 中市府：和美大橋8月底再招標

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
連接台中市大肚與彰化縣和美鎮的和美大肚溪橋梁工程。示意圖／台中市政府提供
連接台中市大肚與彰化縣和美鎮的和美大肚溪橋梁工程。示意圖／台中市政府提供

地方關切的台中大肚通往彰化和美的和美大肚溪橋梁工程案，總經費逾30億元，今年6月通過行政院經費審議後發包工程，但因疫情、原物料價格攀升和缺工等因素流標。主辦工程的台中市政府積極全面檢討預算書圖，預計8月底重新上網招標，期待催生出跨縣市的和美大橋，力促台中彰化30分鐘生活圈路網。

台中市建設局長陳大田說，和美大橋是台中市長盧秀燕與彰化縣長王惠美共同努力的目標，盧秀燕主動承擔責任，爭取主辦工程，傾聽民意、凝聚地方共識，在積極爭取下也分別獲交通部及內政部補助款，地方自籌款則由兩縣市平均分擔。

陳大田指出，台中市政府率各機關之先編列工程款，並協助彰縣府共同規劃大肚端銜接文昌路二段、彰化和美端銜接省道台61乙線，鄰近國3和美交流道，未來完工後，可縮短台中大肚與彰化和美的聯通距離，紓解既有大肚橋、中彰大橋的交通瓶頸，達成中彰30分鐘生活圈。

陳大田說明，和美大肚溪橋梁工程案，總長約1690公尺、主橋長約1440公尺，是近年來經費規模最龐大，也是最長的橋工，由於橫跨烏溪，不但工程艱鉅、風險高，且面臨國際原物料漲價、國內缺工、疫情與國際情勢影響，招標過程艱辛。

連接台中市大肚與彰化縣和美鎮的和美大肚溪橋梁工程。圖／台中市政府提供
連接台中市大肚與彰化縣和美鎮的和美大肚溪橋梁工程。圖／台中市政府提供

台中市長 疫情

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