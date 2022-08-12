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中區原青創業生態圈 簽署合作備忘錄

中央社／ 台中12日電

台中市政府與國立暨南國際大學共同發起「中區原青創業生態圈」，今天邀集彰投苗及中部8所大學，共同簽署合作備忘錄，將藉由產官學合作，構築原住民族青年創業支持系統。

台中市副市長陳子敬、南投縣副縣長陳正昇、苗栗縣副縣長鄧桂菊、彰化縣副縣長洪榮章、國立暨南國際大學校長武東星及中部其他8所大學，今天在台中市政府簽署合作備忘錄，希望原民青年在創業過程中，成為發展原住民產業及傳承民族文化重要力量。

陳子敬表示，這項活動鏈結產官學界的資源與資訊，同時也納入地方青年產業組織，13個簽署單位透過各自資源分享與整合，目的就是希望在創業或產業發展上，成為原民青年後盾。

陳子敬指出，未來合作會有3個重要面向，第1是人才培育，第2是資源鏈結，第3是資訊共享，希望中部4個縣市政府以及9所大學各項資源及支持，讓原民青年成為中部4縣市區域發展重要力量。

武東星表示，暨大持續推動創新創業教育，期能提升師生創新創意創業能力，培養學生具有創業家精神，這次「中區原青創業生態圈」合作備忘錄簽署，期望能協助大學青年在創新創業實踐。

青年 陳子敬

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