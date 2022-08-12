快訊

白宮國安官員：美軍近期將穿越台海、美台將推進貿易談判

寺廟室遭控是黑機關 彰化市公所：香油錢公開透明

中央社／ 彰化縣12日電

彰化市公所寺廟室管理如南瑤宮、元清觀等信仰中心，市長參選人劉坤鱧今天表示寺廟室是黑機關，香油錢去處未知。彰化市公所表示，絕非黑機關，香油錢開賽錢箱過程公開透明。

無黨籍彰化市長參選人劉坤鱧今天前往彰化地檢署檢舉現任彰化市長林世賢涉瀆職，劉坤鱧接受媒體聯訪表示，林世賢未依法修正彰化縣彰化市公所組織自治條例，賦予市公所寺廟室「法律地位」，逃避決算審計監督，且帳冊不必比照公務機關保管20年，請檢方究辦。

劉坤鱧指出，彰化市公所寺廟室這個「黑機關」，每年收到超過新台幣5000萬元香油錢，加上財產與其他收入，每年可達1億元，換言之，林世賢任內至少收4億元，卻無人知道這些香油錢去處，市公所應將「接管」的寺廟、神明會財產、香油錢返還人民。

彰化市公所透過訊息澄清表示，市公所寺廟室「絕非黑機關」，法律地位為民國40年奉彰化縣政府責令接管相關寺廟，且寺廟室管理辦法提送彰化市民代表會審議通過，寺廟室每年預決算案也都依管理辦法送交彰化市代會審議通過，並送彰化縣政府備查。

對於遭指帳冊銷毀，市公所強調是子虛烏有，相關帳冊存放市公所寺廟室，且每次宮廟香油錢開賽錢箱過程，都會同市公所政風、財政等單位及當地里長，全程監督、更全程直播，公開透明；另外，有關林世賢曾提「還廟於民」政見，需有先決條件，信徒提出申請，再經內政部、彰化縣政府審議。

林世賢 劉坤鱧

延伸閱讀

香油錢每筆都清楚 彰化市長林世賢反擊對手劉坤鱧指控

彰市長參選人劉坤鱧控香油錢流向不明 市長要提告

削荸薺有練過！黃秀芳到彰化市場拜票回味兒時掙家計

彰化市公所與高職生合作 出版兒童圖畫繪本套書

相關新聞

台中補助餐飲清消 打造安心外食

疫情趨緩，台中市經發局推出「餐飲安心吃振興補貼」計畫，市長盧秀燕昨表示，每家業者補助5000元清消費用，估計可造福2萬家...

殯儀館擴建 南投議會起爭議

南投縣立殯儀館老舊不敷使用，縣府規畫擴建，同時向議會提案將委外經營3年。縣議員賴燕雪質疑，縣府未列出擴建內容，質疑是否要...

大肚和美大橋擬再招標 盼打造30分鐘中彰生活圈

橫跨烏溪、銜接台中、彰化的大肚和美大橋工程，總經費超過30億元，興建工程已2度發包流標，台中市建設局表示，目前正檢討預算...

台中升格12年 門牌半數沒換新

台中縣市合併升格將滿12年，不過全市仍有半數門牌未換新，民進黨議員批評「龜速」，市府每年只花500萬元更新，得花20年才...

機要秘書遭檢舉未利益迴避 南投縣府：任用一切合法

民進黨南投縣議員參選人曾琮愷及沈夙崢，今天到廉政署中部地區調查組檢舉，南投府機要秘書邱紹偉曾從事砂石業，家人擔任不同公司...

盧秀燕腿傷「過來人」 叮囑主持人跌倒「要看醫生喔」

台中市長盧秀燕因腿傷開刀，周日出院，今天出席經發局啟動「台中市餐飲安心吃振興補貼」記者會，發現主持人的膝蓋以下包紮，知道...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。