寺廟室遭控是黑機關 彰化市公所：香油錢公開透明

彰化市公所寺廟室管理如南瑤宮、元清觀等信仰中心，市長參選人劉坤鱧今天表示寺廟室是黑機關，香油錢去處未知。彰化市公所表示，絕非黑機關，香油錢開賽錢箱過程公開透明。

無黨籍彰化市長參選人劉坤鱧今天前往彰化地檢署檢舉現任彰化市長林世賢涉瀆職，劉坤鱧接受媒體聯訪表示，林世賢未依法修正彰化縣彰化市公所組織自治條例，賦予市公所寺廟室「法律地位」，逃避決算審計監督，且帳冊不必比照公務機關保管20年，請檢方究辦。

劉坤鱧指出，彰化市公所寺廟室這個「黑機關」，每年收到超過新台幣5000萬元香油錢，加上財產與其他收入，每年可達1億元，換言之，林世賢任內至少收4億元，卻無人知道這些香油錢去處，市公所應將「接管」的寺廟、神明會財產、香油錢返還人民。

彰化市公所透過訊息澄清表示，市公所寺廟室「絕非黑機關」，法律地位為民國40年奉彰化縣政府責令接管相關寺廟，且寺廟室管理辦法提送彰化市民代表會審議通過，寺廟室每年預決算案也都依管理辦法送交彰化市代會審議通過，並送彰化縣政府備查。

對於遭指帳冊銷毀，市公所強調是子虛烏有，相關帳冊存放市公所寺廟室，且每次宮廟香油錢開賽錢箱過程，都會同市公所政風、財政等單位及當地里長，全程監督、更全程直播，公開透明；另外，有關林世賢曾提「還廟於民」政見，需有先決條件，信徒提出申請，再經內政部、彰化縣政府審議。