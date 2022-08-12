升格12年58萬戶門牌未更新 中市府：採專案2到3年完成

台中縣市升格將滿12年，歷屆民政局接力辦理門牌汰舊換新，但至今仍有半數門牌未換新，民進黨議員今批評「龜速」，指市府目前以每年編列500萬元經費更新，前後要花20年。民政局長吳世瑋說，因人口成長，不少里界須重新調整，選舉後明年是最佳時機，他承諾以專案計畫2到3年加速完成。

議員邱素貞、陳淑華、蕭隆澤指出，民政局統計台中市更換全市102萬戶的門牌經費逾1億元，市府以每年編列500萬元預算更新，每年約5萬戶，全市竟要20年才能完成門牌換新，目前還有50萬戶須更新門牌，還要等10年，實在太慢了。

邱素貞說，依民政局資料，包括外埔、北區、東勢、西屯、北屯、清水、沙鹿、南屯、太平、梧棲、烏日等區，整體更新低於六成。她並批評門牌格式混亂，有的台中市原本更新門牌不加註區名，有的列行政區及里別，一市兩制。

民政局長吳世瑋說，台中市有102萬戶，已換新門牌的有58萬6482戶。每年編500萬元經費，因約有40個里的里界可能調整，但有的里不願分，必須等選舉年過後，開里民大會再議。目前經費難以一次到位，所以採漸進方式逐步進行。議員蕭隆澤說，各區各里的人數落差太大了，民政局再繼續拖就沒完沒了。

議員陳淑華說，調整里界不是理由，民政局應從不會變動區里的先做，否則更換門牌還要走漫漫長路。她要求民政局應採取專案方式，以兩到三年為期，將門牌汰舊換新。吳世瑋承諾會進行。