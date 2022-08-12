快訊

白宮國安官員：美軍近期將穿越台海、美台將推進貿易談判

南投縣中元普渡 衛生局呼籲民眾戴口罩保持社交距離

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
今天是農曆7月15日，南投縣衛生局呼籲民眾參與相關宗教活動時，還是要戴好口罩、勤洗手，並保持社交距離。本報資料照片 記者黑中亮／攝影
今天是農曆7月15日，南投縣衛生局呼籲民眾參與相關宗教活動時，還是要戴好口罩、勤洗手，並保持社交距離。本報資料照片 記者黑中亮／攝影

今天是農曆7月15日，許多民間人士及宮廟皆有辦理中元普渡活動，南投縣衛生局呼籲，中央雖已適度放寬戴口罩等防疫措施，仍建議縣民參與相關宗教活動的期間，還是要戴好口罩、勤洗手，並保持社交距離。

南投衛生局表示，疫情未停歇，南投縣今日確診人數仍有356例，因此依據中央流行疫情指揮中心規定，民眾在外活動仍需保持社交安全距離，減少非必要性的交談；畢竟近來縣府多位主管在出席活動時，也難免遭到傳染而居家隔離診治痊癒。

同時要求各地宮廟，全面進行寺廟周邊設施及商店的消毒防疫，並呼籲民眾進香時，一定要遵照中央的防疫規定，保持社交距離及帶口罩，盡量不要擠進廟內上香；局長陳南松並提醒民眾，近日天氣炎熱且經常發生午後雷陣雨，民眾若遇口罩受雨水、汗水影響而沾濕的情況，應立即更換，才能發揮口罩的防疫功能。

他並說，依中央流行疫情指揮中心指示，民眾雖可為兼顧防疫、經濟及社會運作，目前新增放寬「騎機車/腳踏車」及戶外從事工作者於空曠處工作得免戴口罩之規定，若符合規定之限制項目，民眾可依需求免戴口罩；落實防疫措施，降低COVID-19之感染風險，保護自身及親友健康。

延伸閱讀

少女心大噴發！BioMask「卡娜赫拉的小動物聯名立體口罩」夢幻登場

南投出現首例日本腦炎個案確診 目前感染源不明

南投縣提供經濟弱勢族群就醫補助 每年服務870人次

南投社區篩檢站量能需求減少很多 明日起配合中央退場

相關新聞

台中補助餐飲清消 打造安心外食

疫情趨緩，台中市經發局推出「餐飲安心吃振興補貼」計畫，市長盧秀燕昨表示，每家業者補助5000元清消費用，估計可造福2萬家...

殯儀館擴建 南投議會起爭議

南投縣立殯儀館老舊不敷使用，縣府規畫擴建，同時向議會提案將委外經營3年。縣議員賴燕雪質疑，縣府未列出擴建內容，質疑是否要...

大肚和美大橋擬再招標 盼打造30分鐘中彰生活圈

橫跨烏溪、銜接台中、彰化的大肚和美大橋工程，總經費超過30億元，興建工程已2度發包流標，台中市建設局表示，目前正檢討預算...

台中升格12年 門牌半數沒換新

台中縣市合併升格將滿12年，不過全市仍有半數門牌未換新，民進黨議員批評「龜速」，市府每年只花500萬元更新，得花20年才...

機要秘書遭檢舉未利益迴避 南投縣府：任用一切合法

民進黨南投縣議員參選人曾琮愷及沈夙崢，今天到廉政署中部地區調查組檢舉，南投府機要秘書邱紹偉曾從事砂石業，家人擔任不同公司...

盧秀燕腿傷「過來人」 叮囑主持人跌倒「要看醫生喔」

台中市長盧秀燕因腿傷開刀，周日出院，今天出席經發局啟動「台中市餐飲安心吃振興補貼」記者會，發現主持人的膝蓋以下包紮，知道...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。