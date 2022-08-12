南投縣中元普渡 衛生局呼籲民眾戴口罩保持社交距離

今天是農曆7月15日，許多民間人士及宮廟皆有辦理中元普渡活動，南投縣衛生局呼籲，中央雖已適度放寬戴口罩等防疫措施，仍建議縣民參與相關宗教活動的期間，還是要戴好口罩、勤洗手，並保持社交距離。

南投衛生局表示，疫情未停歇，南投縣今日確診人數仍有356例，因此依據中央流行疫情指揮中心規定，民眾在外活動仍需保持社交安全距離，減少非必要性的交談；畢竟近來縣府多位主管在出席活動時，也難免遭到傳染而居家隔離診治痊癒。

同時要求各地宮廟，全面進行寺廟周邊設施及商店的消毒防疫，並呼籲民眾進香時，一定要遵照中央的防疫規定，保持社交距離及帶口罩，盡量不要擠進廟內上香；局長陳南松並提醒民眾，近日天氣炎熱且經常發生午後雷陣雨，民眾若遇口罩受雨水、汗水影響而沾濕的情況，應立即更換，才能發揮口罩的防疫功能。

他並說，依中央流行疫情指揮中心指示，民眾雖可為兼顧防疫、經濟及社會運作，目前新增放寬「騎機車/腳踏車」及戶外從事工作者於空曠處工作得免戴口罩之規定，若符合規定之限制項目，民眾可依需求免戴口罩；落實防疫措施，降低COVID-19之感染風險，保護自身及親友健康。