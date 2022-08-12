南投縣殯儀館增建火葬場？ 議會三讀針鋒相對

南投縣立殯儀館是否要增設火葬場引起爭論，縣議員賴燕雪今天在議會質疑，縣府擴建縣立殯儀館，未列出擴建內容，質疑是否要興建火葬場？議長何勝豐認為，今天表決殯儀館委外經營案，賴燕雪應就事論事，雙方僵持不下。民政處長吳燕玲則澄清，殯儀館擴建並無火葬場規劃，才化解雙方爭議。

南投縣議會臨時會今天二、三讀會，南投縣府提案縣立殯儀館明年起將委外經營3年，議會審議通過後，辦理招標。

縣議員賴燕雪質疑，縣府擴建殯儀館未附帶法條和擴建項目、收費標準，如果統包通過，以後是否會興建火葬場或其他工程，南投市民擔心殯儀館擴建會順勢蓋火葬場。議會未來對重大工程提案應說明清楚，讓議員都能清楚瞭解，不要提案念一念就通過。

議長何勝豐則說，今天表決縣立殯儀館委外經營案，並非殯儀館擴建案，議員可針對委託經營內容提問，但殯儀館擴建和委外經營無關，應等縣府提擴建案再討論，他並指示，民政處僅需答覆委外經營內容。

民政處長吳燕玲說，縣立殯儀館委外經營到今年底期滿，明年將再委外經營三年。賴燕雪則認為，民眾擔心殯儀館擴建，縣府就應說清楚，難道市中心蓋火葬場，議員都不能問？

吳燕玲說，擴建工程在縣立殯儀館東側，但工程內容沒有興建火葬場，賴燕雪才結束詢問。何勝豐宣布，殯儀館委外經營案原案通過。