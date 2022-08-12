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台中餐飲補貼8月15日開跑 盧秀燕：全市2萬店家受惠

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
「台中市餐飲安心吃振興補貼」8月15日開跑，市長盧秀燕與各商業團體代表高喊「餐飲安心吃，歡迎來台中！」記者陳秋雲／攝影
「台中市餐飲安心吃振興補貼」8月15日開跑，市長盧秀燕與各商業團體代表高喊「餐飲安心吃，歡迎來台中！」記者陳秋雲／攝影

台中市政府8月15日起推「台中市餐飲安心吃振興補貼」市長盧秀燕今表示，可造福約2萬家業者，建立安心餐飲環境，期顧客回流、業績回升。台中冰果飲品公會副總幹事林奕緯指出，補助項目中的清消費用是大筆開銷，市府補助對業者確有效果，另有業者希望市府不要只補助一次。

盧秀燕今天參加「台中市餐飲安心吃振興補貼」記者會，她說，市府與各商會、業者持續訪談，了解不少消費者仍擔心在外用餐安全。市府率先提出「餐飲安心吃振興補貼」計畫，補貼餐飲業者環境清消成本，議會通過1.2億元追加預算，提升台中整體餐飲環境。

盧秀燕說，這2年疫情對餐飲業者衝擊強烈，市府近期推出振興活動與補貼系列計畫，7月22日啟動「山海屯都安心玩旅遊獎勵計畫」全國旅遊最優方案，台中搭配國旅補助再加碼，到台中旅遊每人最高有2300元補助。前天啟動「台中好甜競賽」推廣台中甜品、飲品、冰品；今天針對餐飲業推出「安心吃補貼」，另8月20日更有豐原糕餅及特色伴手禮展售會，擴大內需市場。接著「台中購物節」登場，把握商機。

市府補助對象，開放7月15日前已在台中市取得稅籍的台中餐飲業者線上申請，每家可補助5000元，約兩萬店家受惠。業者表示，不少消費者至今仍擔心餐飲場所的衛生安全問題，肯定市府補助清消費用，且幾乎各店家都可申請。另業者表示，每月花在清消費用成本高，疫情嚴峻期每月花一、兩萬，希望市府不要只補助一次。

經發局長張峯源表示，今年第二季台中市經濟指標有10項全國第一，企業投資也衝破2兆元大關，整體投資及經營環境優越。近期雖在疫情及中國大陸經濟制裁夾擊下，但市府振興經濟的腳步不會停歇。

大台中商業總會理事長陳榮輝、台中市冰果飲品商業同業公會副總幹事林奕緯、台中市糕餅商業同業公會監事召集人紀旭東、台中市好禮協會理事長鄭人豪、台中市產業故事館發展協會顧問魏彰志、台灣連鎖加盟促進協會秘書長郭士維與會，高喊「餐飲安心吃，歡迎來台中！」

台中市 餐飲業 疫情

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