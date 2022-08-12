支持18歲公民權修憲複決 時代力量在彰化火車站宣講

18歲公民權修憲複決將在11月26日與地方公職人員選舉合併舉行，時代力量主席、立委陳椒華今天上午帶領競選連任的彰化區縣議員吳韋達及員林區縣議員參選人鄭宇焱等人，到彰化火車站宣講，呼籲民眾年底地方選舉投下贊成票。

陳椒華表示，18歲公民權是世界民主國家的潮流趨勢，更是時代力量重要的憲改主張，修憲案已在立法院或跨黨派支持投票贊成，下一步則是公民複決，然而目前需跨過選舉人總額半數、估計超過965萬同意票的超高門檻，才能順利完成修憲。

吳韋達指出，依照美國政府報告，台灣是12個僅存還沒有18歲投票權的國家，英國經濟學人智庫更點名，只剩3個民主國家投票年齡仍在20歲以上，台灣就是其中一個。可是年底的修憲公民複決是需要超過965萬張以上的同意票，比任何一位總統的當選門檻還高。因此呼籲大家11月26日一起出來為18歲公民權修憲投下贊成票，讓青年世代一起為未來而努力。

員林區縣議員參選人鄭宇焱表示，這一次的修憲案對台灣是重要的民主里程碑，透過18歲公民權，鼓勵年輕人參與公共議題，才有可能真正為台灣的政治環境創造更多新的、青年的力量。

參加宣講的彰化市民代表（南區）參選人王威程、秀水鄉民代表(第一選區)參選人陳昀志也表示，今天是聯合國國際青年日，是為「鼓勵青年關心公共議題」而訂定的，期盼青年世代關心公共事務，希望每個人都能幫助年輕人一把，也是幫台灣的未來一把，一起支持同意18歲公民權。