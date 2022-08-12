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清水眷村診療所空間修復 下月發包明年底完工

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
台中清水眷村文化園區為完善保存活化園區內的眷村空間，文化局將修復原診療所空間，下月發包，預計明年底完工。圖／台中市港區藝術中心提供
台中清水眷村文化園區為完善保存活化園區內的眷村空間，文化局將修復原診療所空間，下月發包，預計明年底完工。圖／台中市港區藝術中心提供

台中清水眷村文化園區擁有「眷味」十足的空間氛圍，已成為文青打卡與親子家庭走訪海線的熱門景點。為了更完善保存活化園區內的眷村空間，文化局將修復原診療所空間，下月發包，預計明年底完工，修復期間 全區內正常營運，不受影響。

文化局表示，清水眷村文化園區於2016年進行西側初步整修，2019年登錄為聚落建築群。其中位於東側，鄰近清水區公所的原軍眷診療所除了是過往眷村居民看病的地方，也是彼此交流情感、閒話家常的空間，承載著許多眷戶的回憶，極具象徵意義。

這次修復工程將恢復診療所建物的美麗面貌，規劃室內展售、戶外展演及公共廁所等空間，預計下月發包、12月動工、明年底完工，修復完成後規劃以委外方式交由專業團隊營運。

清水眷村文化園區除持續推動硬體整建外，近年在軟體營運方面也累積不少亮眼成果，包括「微衛星實驗創作基地」駐村藝術家於國內屢獲大獎、出版清水眷村專書紀錄眷村生命故事、結合社造精神辦理「眷村文化節」和邀請在地文史社團進駐園區等。更多活動訊息請上官網FACEBOOK粉專查詢。

台中清水眷村文化園區為完善保存活化園區內的眷村空間，文化局將修復原診療所空間，下月發包，預計明年底完工。圖／台中市港區藝術中心提供
台中清水眷村文化園區為完善保存活化園區內的眷村空間，文化局將修復原診療所空間，下月發包，預計明年底完工。圖／台中市港區藝術中心提供

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