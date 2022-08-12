竹山電子看板遭駭 南投縣清查未採購大陸軟硬體設備

美國眾議院議長裴洛西訪台，南投縣竹山鎮公所設在景點的五處電子看板遭駭，出現詆毀裴洛西惡意字眼，行政院將修法約束公共領域電子看板。南投縣政府今天表示，縣府及所屬機關目前沒有採購大陸製的軟硬體資訊設備，未來也會配合法令，要求電子看板包商需符合相關法規。

竹山鎮公所連同紫南宮在內的5個戶外看板，在裴洛西訪台期間遭駭，出現詆毀裴洛西訊息，竹山鎮公所拆除戶外看板網路連線，看板才恢復正常。竹山鎮公所表示，5個戶外廣告是由包商供應，廠商後台被攻擊，並非鎮公所網路遭入侵。

行政院政務委員唐鳳表示，電子看板遭駭不涉資安危機，但公共場域接觸不特定人，傳播的是心理病毒，屬於混合戰一環；正著手修訂相關辦法，約束政府機關或公共領域電子看板。行政機關透過契約、連帶規範用公務機關場域的外包商業者或是租賃場地空間業者。