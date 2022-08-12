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張麗善昨晚確診！同一天曾和「標董」顏清標同台

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣長張麗善昨天確診，同一天上午曾參加一場揭幕儀式，還神情奕奕，旁邊大甲鎮宮顏清標也一同參與活動。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣長張麗善昨天確診，同一天上午曾參加一場揭幕儀式，還神情奕奕，旁邊大甲鎮宮顏清標也一同參與活動。記者蔡維斌／翻攝

雲林縣長張麗善近來每天行程排滿滿，昨晚下班回家覺得喉嚨痛又咳嗽，經快篩確診，今天上午張麗善馬上在臉書公布自己確確消息，引起各方關注和祝福，昨天張麗善曾到西螺參加瑞春醬油觀光工廠揭幕，大甲鎮瀾宮董事長顏清標也是座上賓，典禮和參觀中，兩人不免近距離接觸，也格外引起注目。

張麗善今天在臉書告知大家，「各位鄉親，昨天晚上覺得不舒服，咳嗽喉嚨痛，忐忑不安快篩後，結果真的是兩條線確診了....我會平常心、好好休息，也祝福大家一切平安」這項貼文立刻引起各界關注，留言不斷，並要張縣長多休息，祝福早日康復。

由於張縣長連日行程多，可能過度操勞才感染確診，昨天上午張縣長也參加西螺瑞春觀光工廠開幕，與會貴賓冠蓋雲集，和張縣長近距離接觸者眾，其中受人矚目的是專程從台中趕來參加的大甲鎮瀾宮董事長顏清標也是受邀的座上賓，和張縣長不免有近距離接觸。

醫護出身的張縣長今天起將自行居隔七天，也不忘提醒民眾疫情無所不在，大家還是小心為要。

張麗善 顏清標

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