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員林雙胞胎補助加縣府生育津貼共領了9萬 催生很有感

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
員林市長游振雄在臉書po出首位領到首胎為雙胞胎3萬元新生兒營養補助金的張爸爸，恭賀其夫婦喜獲龍鳳胎。圖／翻攝自游振雄臉書
員林市長游振雄在臉書po出首位領到首胎為雙胞胎3萬元新生兒營養補助金的張爸爸，恭賀其夫婦喜獲龍鳳胎。圖／翻攝自游振雄臉書

彰化縣員林市8月起提高新生兒營養補助後，已有民眾領走首胎雙胞胎的3萬元補助，員林市長游振雄說，若再加上縣府每胎3萬元的生育津貼，共可領到9萬元，對於民眾而言「相當有感」，相信對於減少人口流失、提升生育率大有幫助。

員林市代會提案、並由市公所考量財政後訂定出的新生兒營養補助加碼辦法只要新生兒初設籍於員林市且新生兒父母一方設籍滿一年以上者，新生兒第一胎補助由以往的6000元調高到8000元，第二胎更翻倍加碼到1萬6000元，第三胎繼續翻倍補助3萬2000元，第四胎以上補助6萬6000元，另外首胎為雙胞胎者直接補助3萬元，真的是生的愈多領得愈多。

市公所與市代會最近正式公布後，近日市長游振雄在臉書po出首位領到首胎為雙胞胎3萬元新生兒營養補助金的張爸爸，恭賀其夫婦喜獲龍鳳胎，加上縣府的生育補助一次可領9萬。

游振雄說，最近不少市民對他說，「提高新生兒營養補助，終於讓大家很有感」，員林市人口從2020年的12萬4000人又降到現在的12萬2000人，搶救生育率已刻不容緩，希望新的補助措施能達到催生效果，未來公所會再增加相關福利以減輕家長負擔。

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