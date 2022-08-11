快訊

防資安攻擊 公共電子看板禁用陸製資通產品

考生快來查…大學分發入學今放榜 錄取率預估再創新高

農田不再被沖走 整建300米台中塔連溝拚明年9月完工

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
立法委員楊瓊瓔今與市議員吳顯森等相關單位會勘土堤建置的塔蓮溝，拍定爭取1800萬元經費，新建5公尺高半重力式擋土牆護岸，力拚9月底前完工。圖／立法委員楊瓊瓔提供
立法委員楊瓊瓔今與市議員吳顯森等相關單位會勘土堤建置的塔蓮溝，拍定爭取1800萬元經費，新建5公尺高半重力式擋土牆護岸，力拚9月底前完工。圖／立法委員楊瓊瓔提供

台中市大雅區塔蓮溝中游為土堤護岸，遇豪雨造成農民農地與作物遭沖走，農民更擔憂耕種安全。民代今天到護岸會勘，爭取1800萬元，全長300公尺進行護岸整治，預期明年3月發包、9月底前完工。

立法委員楊瓊瓔與市議員吳顯森等人到塔蓮溝會勘，大雅區上楓里農民陳情，「大水一來，都會擔心農地不見」，塔蓮溝土堤遇豪雨就崩塌，造成農地流失並沖毀他們耕種許久的農作物。

上楓里里長鄧兆堂指出，5、6年前他向相關單位反映，但都不了了之。這幾年下來，塔蓮溝東岸土堤已損壞，大水一來，農地逐漸流失，沿岸田地農民看到很緊張，相當苦惱，盼護岸工程能夠盡速完工保障農民財產安全。

水利局指出，將爭取中央水利署112年度應急工程補助，工程經費約1800萬元，新建5公尺高半重力式擋土牆護岸，排水路長度左右兩岸合計約300公尺，預計明年3月底前發包，9月底前完工。

水利署第三河川局局長張稚煇表示，水利署在經費上會全力支持，改善應急工程將於年底前核定，完工後將有效減輕洪災損失，提升通洪能力及計畫區防洪效益。

楊瓊瓔表示，攸關農民生命財產安全，中央及地方一定籌措經費，加速改善，讓兩岸農田不再受沖刷流失風險，並且增加河道安全，最重要是避免土坡持續滑落，造成河道淤塞阻礙水流，同時提供安心耕作的田地。

台中市大雅區土堤建置的塔蓮溝，常因豪雨沖刷潰堤，導致農田與作物沖走。圖／立法委員楊瓊瓔提供
台中市大雅區土堤建置的塔蓮溝，常因豪雨沖刷潰堤，導致農田與作物沖走。圖／立法委員楊瓊瓔提供
立法委員楊瓊瓔今與市議員吳顯森等相關單位會勘土堤建置的塔蓮溝，拍定爭取1800萬元經費，新建5公尺高半重力式擋土牆護岸，力拚9月底前完工。圖／立法委員楊瓊瓔提供
立法委員楊瓊瓔今與市議員吳顯森等相關單位會勘土堤建置的塔蓮溝，拍定爭取1800萬元經費，新建5公尺高半重力式擋土牆護岸，力拚9月底前完工。圖／立法委員楊瓊瓔提供

農民 護岸 農地

延伸閱讀

影／民代爭取下鄉考照服務 73歲阿嬤終於考上駕照歡呼

影／豐洲二期堤南路拓寬至20米 拚下月動工113年完工

后里內埔國小圍牆內縮 民代爭取1750萬改善通學步道

潭子獅友募百萬元建5座候車亭 最快年底完工

相關新聞

刷敬老卡搭火車 台中月底協商

中市敬老愛心卡可搭公車、捷運、計程車與國道客運，藍綠議員都喊加碼，要求將台鐵納入補助範圍。社會局長彭懷真說，市府已排定8...

中市太平區里長連署 盼增調解天數

台中市各區調解委員會扮演重要的「和事佬」角色，但各區每周調解天數不同，太平區有多名里長連署，當地人口近20萬，卻只安排2...

彰化福馬圳 整修添便橋

彰化福馬圳為和美、伸港主要農業灌溉圳路，年久失修滲漏，農田水利署規畫改善，地方爭取同步設置步道、欄杆等工程，並為緊鄰的新...

員林雙胞胎補助加縣府生育津貼共領了9萬 催生很有感

彰化縣員林市8月起提高新生兒營養補助後，已有民眾領走首胎雙胞胎的3萬元補助，員林市長游振雄說，若再加上縣府每胎3萬元的生...

台中公托1334人候補 至少增76所才疏解需求

台中市0歲到2歲幼童3萬8323人，民進黨議員聯合質詢，指公托建置太慢，無法滿足年輕家長需求。目前有24所公托，市府標榜...

彰化大埔截水溝拓寬5度流標 組廉政平台促廠商安心投標

大埔截水溝堤岸道路拓寬工程為彰化縣重大工程，但因工程施作不容易，加上營建原物料上漲，已5次流標，彰化縣府今天啟動大埔截水...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。