農田不再被沖走 整建300米台中塔連溝拚明年9月完工

台中市大雅區塔蓮溝中游為土堤護岸，遇豪雨造成農民農地與作物遭沖走，農民更擔憂耕種安全。民代今天到護岸會勘，爭取1800萬元，全長300公尺進行護岸整治，預期明年3月發包、9月底前完工。

立法委員楊瓊瓔與市議員吳顯森等人到塔蓮溝會勘，大雅區上楓里農民陳情，「大水一來，都會擔心農地不見」，塔蓮溝土堤遇豪雨就崩塌，造成農地流失並沖毀他們耕種許久的農作物。

上楓里里長鄧兆堂指出，5、6年前他向相關單位反映，但都不了了之。這幾年下來，塔蓮溝東岸土堤已損壞，大水一來，農地逐漸流失，沿岸田地農民看到很緊張，相當苦惱，盼護岸工程能夠盡速完工保障農民財產安全。

水利局指出，將爭取中央水利署112年度應急工程補助，工程經費約1800萬元，新建5公尺高半重力式擋土牆護岸，排水路長度左右兩岸合計約300公尺，預計明年3月底前發包，9月底前完工。

水利署第三河川局局長張稚煇表示，水利署在經費上會全力支持，改善應急工程將於年底前核定，完工後將有效減輕洪災損失，提升通洪能力及計畫區防洪效益。