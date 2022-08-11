四河局高解析雷達資料 每2分鐘更新強降雨區資訊

木蘭颱風9日生成，中央氣象局預估往中國海南移動，不會直接影響台灣本島，但颱風外圍的季風環流強風區域相當大，可能為台灣中南部帶來豐沛水氣，最近兩天南部已發生瞬間強降雨，第四河川局提醒中部地區民眾也要提防，不要到河川和溪谷遊玩，避免強降雨過後溪流暴漲逃生不及。

第四河川局今天指出，颱風外圍的季風環流強風可能帶來豐沛水氣，且近日高溫炎熱，午後易發生強對流降雨，最近兩天南部出現超過每小時70毫米的瞬間強降雨，如果季風環流再帶來豐沛水氣，極易發生造成災害的瞬間強降雨，萬一超過彰化縣目前雨水下水道排洪能力就會積水成災。

四河局副局長張朝恭說，近日這種天氣型態，山區極易午後豪大雨，南投縣竹山等鄉鎮的山區溪谷水流暴漲，請民眾不要到山谷溪流遊玩，如果非去不可，出發前應查看最新的氣象報導掌握下雨資訊，最好上午到達，中午之前離開，若天邊開始堆起烏雲，立刻返回安全地點。

第四河川局引進每兩分鐘更新的高解析雷達資料，即時掌握及簡訊通知未來1至3小時可能強降雨區域，供防災人員和彰化縣政府防災應變參考，再配合淹水熱點廣佈的119支淹水感知器，即時監控掌握包括淹水深度及影響範圍最新淹水資訊，以即時辦理相關防災應變措施和相互支援協助，以減少淹水災害損失。

四河局也和彰化縣政府合作，先後完成盤點彰化易淹水熱點及相關因應措施，例如提供砂包給易淹水住戶、啟動抽水站協助抽排、即時調度移動式抽水機支援抽水、道路交通管制和疏散撒離等，近日再次完成檢測水門、抽水站及抽水機功能，也請各抽水站及移動式抽水機操作人員隨時待命和進駐操作。民眾可善用水利署水情APP、防災資訊服務網、濁水溪流域水情資訊中心或撥打免付費0800-200-699查閱相關資訊。