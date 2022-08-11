中市廟宇紙錢集中燒 減碳逾四成
台中市府自訂紙錢減量及集中燃燒辦法，民進黨議員質疑目標達成率逐年下滑，去年僅1.22％，今年廟宇低碳認證家數創歷史新低，議員指市府推廣不力，要求增加誘因達減碳目標。
議員張玉嬿說，依台中市宗教場所紙錢減量及集中燃燒辦法，可交給清潔隊集中處理，且訂定目標應分年減少紙錢使用量，每年採購總量應較前一年度降低至少2％。但全市登記立案廟宇978家，集中清運僅僅181家，不到兩成。
民政局長吳世瑋表示，積極溝通廟宇集中燒紙錢，區公所協調溝通，配合宮廟有181家，設置環保金爐宮廟227家，總數超過四成，市府會持續協談。
議員說，集中燒紙錢減量2019年至2021年分別減1.47％、1.26％、1.22％，逐年下滑。台中審計處要求市府應更積極，否則連自訂目標都無法達成，紙錢減量政策跳票、不及格。
吳世瑋指出，台中市紙錢燃燒總量2019年3675公噸，2020年為3392公噸，降低近8%，2021年大幅下降至1610公噸，降低近53%，今年統計至今只有787公噸，比去年同期減少447噸降幅逾35%，因燃燒總量大幅減少、達成量減低。
張玉嬿質疑，宗教場所低碳認證推動多年，但近4年來每年家數最多54家，今年43家歷史新低。議員批評從紙錢減量、宗教場所低碳認證兩策來看，還須加強。吳世瑋，這幾年來推動已改善很多。
議員謝志忠說，各區今年度至少輔導一家宮廟減量，民政局長承諾。議員強調，紙錢每年減2％和增加寺廟低碳認證應有獎勵誘因，讓廟宇願意配合。
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