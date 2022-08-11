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台中公托1334人候補 至少增76所才疏解需求

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員陳淑華（中）與邱素貞、蕭隆澤聯合質詢，指公托收托能量不足，至少還要建76所才能稍符合需求。記者陳秋雲／攝影
台中市議員陳淑華（中）與邱素貞、蕭隆澤聯合質詢，指公托收托能量不足，至少還要建76所才能稍符合需求。記者陳秋雲／攝影

台中市0歲到2歲幼童3萬8323人，民進黨議員聯合質詢，指公托建置太慢，無法滿足年輕家長需求。目前有24所公托，市府標榜成長260%，但城鄉失衡，且公托收托人584人，候補1334人，明顯無法滿足，議員要求市府加速建置。

議員陳淑華說，現有公托平均收托1人、2.28個嬰幼兒候補，尤其是嬰幼兒超過千人的包括龍井、潭子、西區、南區都未設公托。城鄉失衡，盧市府要滿足幼托需求，路還很長。市府估計，公托要設置到100所以上，才能稍稍滿足需求。陳淑華說，到這一任任期111年截止，公托只能完成設置30處，與盧秀燕宣稱的要在這任期完成50處，無法做到，明顯跳票。

議員陳淑華、邱素貞、蕭隆澤指出，台中市最大的行政區北屯區有1處公托、收托數12人，候補44人；西屯區2處，收托數36人，候補109人；沙鹿區1處，收托25人，候補165人；豐原區2處，收托42人，218人候補；大雅區1處，收托45人，95人候補；太平3處，收托92人，218人候補。

社會局長彭懷真說，台中市公托覆蓋率應該要到5%才合理，雙北已達7%以上，台中市確實還有很大努力的空間。國民黨多位議員則表示，因前市府設置基期太低，到林佳龍卸任共5所，盧府須快馬加鞭，追得很辛苦。

邱素貞說，照顧小孩也要照顧長輩，健康長者預防照顧長青學苑等頗受歡迎，但東區只有17班、南區有42班，希望提供東區長輩更多課程及上課地點選擇，加強讓長輩在社區健康中生活。

台中市議員邱素貞建議社會局，加速設置長青學苑，照顧老人在社區健康生活。記者陳秋雲／攝影
台中市議員邱素貞建議社會局，加速設置長青學苑，照顧老人在社區健康生活。記者陳秋雲／攝影

議員 台中市 東區

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