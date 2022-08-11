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彰化大埔截水溝拓寬5度流標 組廉政平台促廠商安心投標

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣府今天啟動大埔截水溝堤岸道路拓寬工程採購廉政平台，宣示從設計、發包施工到驗收，都會公開透明，接受全民監督。圖／彰化縣府提供
彰化縣府今天啟動大埔截水溝堤岸道路拓寬工程採購廉政平台，宣示從設計、發包施工到驗收，都會公開透明，接受全民監督。圖／彰化縣府提供

大埔截水溝堤岸道路拓寬工程為彰化縣重大工程，但因工程施作不容易，加上營建原物料上漲，已5次流標，彰化縣府今天啟動大埔截水溝堤岸道路拓寬工程採購廉政平台，宣示從設計、發包施工到驗收，都會公開透明，接受全民監督，盼廠商能放心投標。

大埔截水溝堤岸道路拓寬工程採購廉政平台今天啟動，彰化縣長王惠美說，大埔截水溝堤岸道路拓寬工程是縣府近期重大的工程建設，可以改善彰化市區交通壅塞，但因工程經過高速公路、鐵路，加上近年原物料上漲，工程龐大且難度高，至今已流標5次，經費從30億追加至34億元。

王惠美指出，為讓工程順利完工，消除外界因不清楚政府採購流程所造成的疑慮，縣府邀請檢、調、廉、職安共同成立彰化縣第一個重大工程採購廉政平台，顯示對該案的重視，也重申縣府注重公共工程品質、機關採購行政透明，可以避免外力介入，讓公務人員、廠商都安心。

法務部廉政署長莊榮松表示，國內有許多重大建設都在進行，過去許多大型工程都因為釘子戶、環保抗爭及勞資糾紛、重大工安等問題走上訴訟程序，導致工程無法如期完工，為解決這種困境，廉政署2016年提出採購廉政平台，讓政府部門能做好彼此的橫向聯繫，並將工程資訊公開透明。

莊榮松表示，從採購工程一開始就會與檢、調、廉一同把關，因應不同類型的採購案加入如主計、環保甚至是非政府組織，一有問題便在該廉政平台討論，可以排除不當力量干擾，讓公務員放心做事，也讓廠商得到合理利潤。

彰化地檢署檢察長洪家原表示，該平台不限於採購發包階段，連同施工履約及驗收，全程都有檢、調、廉相關單位風險管理，若有涉及不法的外力干擾，地檢署則會偵辦。　

彰化縣府今天啟動大埔截水溝堤岸道路拓寬工程採購廉政平台。記者林敬家／攝影
彰化縣府今天啟動大埔截水溝堤岸道路拓寬工程採購廉政平台。記者林敬家／攝影

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