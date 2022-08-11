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紙錢集中燒接受度大提升 清潔隊主動出擊宣導預約

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
員林市今年農曆7月至今有廟宇、社區已有約20多處預約集中清運紙錢。圖／員林清潔隊提供
員林市今年農曆7月至今有廟宇、社區已有約20多處預約集中清運紙錢。圖／員林清潔隊提供

明天就是中元節，祭拜紙錢量大，員林市潔隊長黃吉城說，愈來愈多宮廟和民眾可以接受透過紙錢集中焚燒方式來減少露天燃燒紙錢所造成的空氣污染，員林市今年至今集中紙錢清運量已達88公噸，廟宇或社區若有紙錢要清運可預約清潔隊前往載運。

黃吉城說，每年清明節和農曆7月是紙錢清運量最多的時候，宮廟和民眾委託清潔隊集中清運逐年增加，去年初到去年中元節紙錢集中燒約76.8噸，今年同期至今已有88公噸，農曆7月通常在中元節前後二天最多。

員林市今年農曆7月至今有廟宇、社區已有約20多處預約清運紙錢，黃吉城說，市民可請提早5天前預約，撥打彰化縣紙錢集中清運專線（04）7119356，或撥打員林清潔隊專線（04）8320014預約。

彰化縣環保局已於8月初邀請專業法師至溪州焚化廠舉辦「中元節淨爐科儀」，去年配合環保祭祀宮廟等高達622家，2021紙錢集中燒紙錢量全縣達1467噸，較2020年增加260噸。

環保局除了宣導「紙錢集中燒」及「紙錢減燒」，各清潔隊也配合主動連絡各宮廟、社區提供集中清運服務，並宣導民眾改採大面額紙錢、以糧代金等方式祭拜，還可將祭拜物品送給弱勢團體，更有意義。

員林市今年農曆7月至今有廟宇、社區已有約20多處預約集中清運紙錢。圖／員林清潔隊提供
員林市今年農曆7月至今有廟宇、社區已有約20多處預約集中清運紙錢。圖／員林清潔隊提供

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