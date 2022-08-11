聽新聞
test
0:00 / 0:00
彰化福馬圳和美段改善投入4800萬 設計便橋紓解車潮
彰化福馬圳為縣內和美、伸港主要農業灌溉圳路，因年久失修有滲漏問題，農田水利署彰化管理處規畫改善，在地方爭取下，也將設置步道、欄杆以及綠美化，並為緊鄰的新庒國小側門建設便橋，提升家長接送安全，經費追加爭取到4800萬元，為近年農田水利會在彰化規模最大的工程案。
福馬圳幹線和美段第一期改善工程委外規劃，已完成基礎設計，今天舉辦地方說明會，工程將從東萊橋到竹社橋，約350公尺，除了改善滲漏、維持穩定出水，考量周邊是新庄國小腹地，結合畸零地做景觀規劃，抱括步道、入口景觀，新庄國小司令台後也會預留出口，並在東萊路81巷設置便橋，未來可做為學生上下課、家長接送的通道。
彰化縣議員林宗翰說，福馬圳前半段堤岸大致完成，後半段東萊路這段還未施做，新庄國小許多家長都會在彰新路大馬口接送小孩，但因彎道道路，車輛流量大、車速快，曾發生死亡車禍，為紓解交通，爭取這次工程在學校側門設置便橋，但寬度不宜太寬，避免車輛通過。
新庄國小校長吳文輝說，未來學校勤學樓一樓將設置非營利幼兒園，將會有100位2到6歲學童，盼工程施作圍牆能著重安全，便橋設計可紓解交通，也是校方與家長20多年的願望。
農田水利署彰化管理處工程組長陳森永說，各地都有改善圳路需求，該案原本因預算排擠無法進行，因立委陳秀寶爭取經費，加上地方需求明確才定案，以往縣內大都是局部小段落的改善工程，未來此案圳路將達8米，規模與投入經費為近年最大，預計10月發包。
立委陳秀寶說，此案為跨領域合作，工業區因有借道供水的計畫，相輔相成下爭取到經費，因增加了綠廊道環境營造，考量緊鄰學校，未來工程安全標示與品質都要重視。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言