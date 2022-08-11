彰化福馬圳和美段改善投入4800萬 設計便橋紓解車潮

彰化福馬圳為縣內和美、伸港主要農業灌溉圳路，因年久失修有滲漏問題，農田水利署彰化管理處規畫改善，在地方爭取下，也將設置步道、欄杆以及綠美化，並為緊鄰的新庒國小側門建設便橋，提升家長接送安全，經費追加爭取到4800萬元，為近年農田水利會在彰化規模最大的工程案。

福馬圳幹線和美段第一期改善工程委外規劃，已完成基礎設計，今天舉辦地方說明會，工程將從東萊橋到竹社橋，約350公尺，除了改善滲漏、維持穩定出水，考量周邊是新庄國小腹地，結合畸零地做景觀規劃，抱括步道、入口景觀，新庄國小司令台後也會預留出口，並在東萊路81巷設置便橋，未來可做為學生上下課、家長接送的通道。

彰化縣議員林宗翰說，福馬圳前半段堤岸大致完成，後半段東萊路這段還未施做，新庄國小許多家長都會在彰新路大馬口接送小孩，但因彎道道路，車輛流量大、車速快，曾發生死亡車禍，為紓解交通，爭取這次工程在學校側門設置便橋，但寬度不宜太寬，避免車輛通過。

新庄國小校長吳文輝說，未來學校勤學樓一樓將設置非營利幼兒園，將會有100位2到6歲學童，盼工程施作圍牆能著重安全，便橋設計可紓解交通，也是校方與家長20多年的願望。

農田水利署彰化管理處工程組長陳森永說，各地都有改善圳路需求，該案原本因預算排擠無法進行，因立委陳秀寶爭取經費，加上地方需求明確才定案，以往縣內大都是局部小段落的改善工程，未來此案圳路將達8米，規模與投入經費為近年最大，預計10月發包。