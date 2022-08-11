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台中敬老愛心卡可否搭火車 交局8月底與台鐵研商

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員張廖乃綸建議敬老愛心卡計程車單趟補助加碼到100元。記者陳秋雲／攝影
台中市議員張廖乃綸建議敬老愛心卡計程車單趟補助加碼到100元。記者陳秋雲／攝影

台中市議會今進行民政業務質詢，市議員張瀞分、張廖乃綸關切敬老愛心卡使用狀況，具體建議市府將敬老愛心卡搭計程車每趟次車資補助提高為100元，並規劃將搭乘台鐵列車納入補助範圍。社會局長彭懷真表示，交通局本月底將與台鐵研商，用敬老愛心卡搭火車的可行性。

台中市早在2003年前市長胡志強任內就推出敬老愛心卡，到目前為止，發卡量超過55.8萬張，服務範圍逐年擴大。

議員張廖乃綸說，台中市政府每月補助1000元點數不變的原則下，去年1月起持敬老愛心卡搭乘計程車每趟次車資補助從50元提高至85元，她建議可提高至100元，促進老人及身心障礙者的社會參與，並考量財政平衡及公平。另也要增加參與服務的計程車隊，清楚標示讓長輩及身心障礙者容易辨識、方便使用。

社會局長彭懷真說，台中市敬老愛心卡補助搭乘計程車，每趟次補助85元金額已是六都最高，台北市補助50元，針對藍綠議員建議提高到100元，會進一步研議。剛開始台中只有一家車行加入敬老愛心卡的服務行列，現在已增加到9家車隊、4700多輛，市府會持續努力。

議員張瀞分說，持敬老愛心卡現在可以搭公車、搭客運、搭捷運等各種短程的大眾交通工具，不應缺火車，台鐵列車不論在山線或海線，是很多長輩重要的交通工具，從后里、豐原、潭子要到原台中市區來，搭台鐵區間車省時又方便，希望社會局盡速推動，將台鐵列車納入敬老愛心卡的補助範圍。

社會局長彭懷真表示，台中市65歲老人，每年增加約2萬4000人，可持用敬老愛心卡。交通局本月底將與台鐵局研議，持敬老愛心卡搭火車的可行性，初步建議起點或訖點要有一處在台中，台鐵車站遍及全省各地，如何扣卡及與敬老愛心卡系統的連線作業機制，還要進一步和台鐵研究。

今年台中市政府編列7.6億敬老愛心卡預算，這是根據過去執行狀況的預估，但這二年受疫情及中央相關管制措施影響，長輩的使用也相對有減少。

台中市議員張瀞分建議敬老愛心卡可以增加搭台鐵，功能更便民。記者陳秋雲／攝影
台中市議員張瀞分建議敬老愛心卡可以增加搭台鐵，功能更便民。記者陳秋雲／攝影

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