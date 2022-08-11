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中職贈國小球具 蔡其昌允爭預算改善塗城國小桌球室

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
塗城國小桌球教室老舊進水、地板不符規定易讓選手受傷，以及發球機等缺乏等，立法院副院長蔡其昌感謝塗城校友、立委何欣純的反映，允諾向教育部爭取經費670萬元改善。記者黃寅／攝影
塗城國小桌球教室老舊進水、地板不符規定易讓選手受傷，以及發球機等缺乏等，立法院副院長蔡其昌感謝塗城校友、立委何欣純的反映，允諾向教育部爭取經費670萬元改善。記者黃寅／攝影

台中市大里區塗城、大元兩所國小積極發展棒球運動，且在諸多比賽中屢有好成績，但訓練場地卻十分克難，立法院副院長蔡其昌上午前往了解，也代表中華職棒基層棒球公益計畫活動捐贈球具一批給兩所學校。

針對塗城國小桌球教室老舊進水、地板不符規定易讓選手受傷，以及發球機等缺乏等，蔡其昌感謝塗城校友、立委何欣純的反映，允諾向教育部爭取經費670萬元改善。

包括何欣純、市議員李天生、林德宇、市議員參選人張芬郁今都陪同蔡其昌一起到塗城國小了解棒球和桌球發展情形，蔡其昌等還和小朋友玩了一下桌球，體驗設備情況。

當蔡其昌走到位在地下室的棒球練習場時，當場感受到空氣流通不好，卻擠了許多小朋友，一行人移至室外受訪，表示真的應該改善。對於該練習場所處的活動中心是40年前由校友捐贈，恐得先取得校友同意，經市府同意接收，再爭取預算改善。他說，他未來若能擔任市長，一定會同意。

塗城國小校長劉淑秋說，塗城國小校地太小，僅有1.9公頃，雖然棒球發展的很好，但球員們多利用河川浮覆地，以及校戶其他的球場練習。

立法院副院長蔡其昌上午到大里區塗城國小，和小朋友玩了一下桌球，體驗設備情況。記者黃寅／攝影
立法院副院長蔡其昌上午到大里區塗城國小，和小朋友玩了一下桌球，體驗設備情況。記者黃寅／攝影
台中市大里區塗城、大元兩所國小積極發展棒球運動，立法院副院長蔡其昌代表中華職棒基層棒球公益計畫活動捐贈球具一批給兩所學校。記者黃寅／攝影
台中市大里區塗城、大元兩所國小積極發展棒球運動，立法院副院長蔡其昌代表中華職棒基層棒球公益計畫活動捐贈球具一批給兩所學校。記者黃寅／攝影
台中市塗城國小位在地下室的棒球練習場，空氣流通不好。記者黃寅／攝影
台中市塗城國小位在地下室的棒球練習場，空氣流通不好。記者黃寅／攝影

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