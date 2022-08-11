南投出現首例日本腦炎個案確診 目前感染源不明

南投縣昨日接獲通報出現第1例日本腦炎個案確診，目前住院治療中，由於同住接觸者並無疑似症狀，感染源尚待進一步釐清；衛生局表示近年各縣市多曾出現散發病例，以40歲以上成人較多，惟各年齡層都有感染風險，民眾應做好防蚊措施，並按時攜帶幼兒接種疫苗。

南投衛生局指出，每年5至10月為日本腦炎流行季，日本腦炎病媒蚊以三斑家蚊為主，常孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處，叮咬高峰為黃昏與黎明時段，一般人感染日本腦炎後大多無明顯症狀，少數會有頭痛、發燒或無菌性腦膜炎，嚴重則可能出現意識改變、對人時地不能辨別、全身無力、腦神經功能損傷、輕癱等，甚至昏迷或死亡。

局長陳南松說，截至目前為止國內共有16例日本腦炎確定病例，提醒住家或活動地鄰近豬舍、水稻田等高風險環境的民眾，應加強防蚊措施，並按時帶家中嬰幼兒完成疫苗接種；另住家或工作場所鄰近高風險環境或自覺有感染風險的成人，可至南投醫院、埔里基督教醫院的旅遊醫學門診，評估自費接種疫苗，以降低感染風險。