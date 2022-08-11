中市副議長顏莉敏衝粉專數 按讚追蹤送珪藻土杯墊

年底選舉選情趨熱，台中市議會副議長顏莉敏為衝臉書粉專數，今天公布「交朋友」資訊，在她粉專按讚追蹤專頁，可到她的服務處領取珪藻土杯墊，做爲彼此的友情小物。

中市副議長顏莉敏是鎮瀾宮董事長顏清標之女，她當選議員後勤跑基層，也接續父親在地方上的為民服務工作，清新形象和條理分明的應對，獲得許多人支持。

顏莉敏今天在臉書寫出「交友」內容，她寫：「您好，我是顏莉敏，褪下外界為我貼上的各種標籤，我只是一位熱愛家鄉、喜歡服務的平凡女生，卻因為有了鄉親朋友給我的支持與期待，我背上了不平凡的使命，以民意代表的身份為我們的家鄉爭取更多建設與福利，跟大家一起創造台中的更多可能。」

她說踏上政治這途，堅持自己的理念與價值並不容易，她深知，對兒童的關心、給青年的支持與對長輩的關懷，無論是什麼身份，只要腳踏在這塊土地上都該被友善對待，她也努力著，為每個人做得更好。

「世界上那麼多人，很幸運的，莉敏可以遇見你，希望你也能給我個交朋友的機會，成為彼此持續讓這片土地變得更好的積累。若你願意，可以給我個讚追蹤我的專頁，之後可到我的服務處領取這個珪藻土杯墊，做爲我們的友情小物，期待你的到來。」