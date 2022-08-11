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台中萬和宮受疫情影響 今年中元普度不代辦普桌
台中市萬和宮明天舉辦中元普度法會，不過受疫情影響，今年比照去年，中元普度法會360個普桌供品由萬和宮購置，不開放信眾贊普及代辦普桌，普度後供品則贈送南屯區弱勢團體及低收入戶。
萬和宮擁有338年歷史，中元普度是宮廟年度重要法會之一。由於廟埕整建擴大，且因應信眾需求，2007年中元節，萬和宫開始接受信眾代辦普桌，獲得熱烈回響，當年共有330名信眾參加；前年代辦普桌增至1440桌，加上提供其他信眾自備的726份，多達2166份供品，擺滿佔地近千坪的廟埕及停車場，相當壯觀。
萬和宮表示，因為疫情仍嚴峻，經萬和宮董監事聯席會議討論，今年決定自行舉辦普度法會，共360個普桌，供品由宮廟自行購置，不開放信眾贊普及代辦普桌。
萬和宮董事長蕭清杰說，事非得已，敬請信眾見諒。普度法會供品，法會後則贈送南屯區弱勢團體及低收入戶。
蕭清杰說，今年普度法會供品，包括晶品米、肉燥湯麵、新竹純米米粉、腐竹、奶油起士酥餅及桂格大燕麥片等，兼顧品牌及品質。
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