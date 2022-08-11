快訊

防資安攻擊 公共電子看板禁用陸製資通產品

考生快來查…大學分發入學今放榜 錄取率預估再創新高

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中萬和宮受疫情影響 今年中元普度不代辦普桌

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市萬和宮明天舉辦中元普度法會，受疫情影響，今年比照去年，不開放信眾贊普及代辦普桌圖／萬和宮提供
台中市萬和宮明天舉辦中元普度法會，受疫情影響，今年比照去年，不開放信眾贊普及代辦普桌圖／萬和宮提供

台中市萬和宮明天舉辦中元普度法會，不過受疫情影響，今年比照去年，中元普度法會360個普桌供品由萬和宮購置，不開放信眾贊普及代辦普桌，普度後供品則贈送南屯區弱勢團體及低收入戶。

萬和宮擁有338年歷史，中元普度是宮廟年度重要法會之一。由於廟埕整建擴大，且因應信眾需求，2007年中元節，萬和宫開始接受信眾代辦普桌，獲得熱烈回響，當年共有330名信眾參加；前年代辦普桌增至1440桌，加上提供其他信眾自備的726份，多達2166份供品，擺滿佔地近千坪的廟埕及停車場，相當壯觀。

萬和宮表示，因為疫情仍嚴峻，經萬和宮董監事聯席會議討論，今年決定自行舉辦普度法會，共360個普桌，供品由宮廟自行購置，不開放信眾贊普及代辦普桌。

萬和宮董事長蕭清杰說，事非得已，敬請信眾見諒。普度法會供品，法會後則贈送南屯區弱勢團體及低收入戶。

蕭清杰說，今年普度法會供品，包括晶品米、肉燥湯麵、新竹純米米粉、腐竹、奶油起士酥餅及桂格大燕麥片等，兼顧品牌及品質。

普度

延伸閱讀

中元普渡拜什麼？命理師點名這三色供品 引發網友熱議

台南噶瑪噶居寺普渡供品 全捐實物銀行助弱勢

打破禁忌！台灣香蕉研究所普度堆香蕉 展現好「蕉」情

中元檔期量販超市聯手宮廟 全聯代客普渡銷量增近倍

相關新聞

刷敬老卡搭火車 台中月底協商

中市敬老愛心卡可搭公車、捷運、計程車與國道客運，藍綠議員都喊加碼，要求將台鐵納入補助範圍。社會局長彭懷真說，市府已排定8...

中市太平區里長連署 盼增調解天數

台中市各區調解委員會扮演重要的「和事佬」角色，但各區每周調解天數不同，太平區有多名里長連署，當地人口近20萬，卻只安排2...

彰化福馬圳 整修添便橋

彰化福馬圳為和美、伸港主要農業灌溉圳路，年久失修滲漏，農田水利署規畫改善，地方爭取同步設置步道、欄杆等工程，並為緊鄰的新...

員林雙胞胎補助加縣府生育津貼共領了9萬 催生很有感

彰化縣員林市8月起提高新生兒營養補助後，已有民眾領走首胎雙胞胎的3萬元補助，員林市長游振雄說，若再加上縣府每胎3萬元的生...

台中公托1334人候補 至少增76所才疏解需求

台中市0歲到2歲幼童3萬8323人，民進黨議員聯合質詢，指公托建置太慢，無法滿足年輕家長需求。目前有24所公托，市府標榜...

彰化大埔截水溝拓寬5度流標 組廉政平台促廠商安心投標

大埔截水溝堤岸道路拓寬工程為彰化縣重大工程，但因工程施作不容易，加上營建原物料上漲，已5次流標，彰化縣府今天啟動大埔截水...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。