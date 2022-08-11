快訊

防資安攻擊 公共電子看板禁用陸製資通產品

考生快來查…大學分發入學今放榜 錄取率預估再創新高

聽新聞
test
0:00 / 0:00

飼料棄置梧棲安良港大排 發酵生臭味安南橋旁居民怒

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市梧棲安良港大排水近安南橋旁傳出惡臭味，昨天查出是被棄置飼料發酵造成。圖／民眾提供
台中市梧棲安良港大排水近安南橋旁傳出惡臭味，昨天查出是被棄置飼料發酵造成。圖／民眾提供

台中市梧棲區安良港大排水臨近安南橋旁有惡臭味，附近住家懷疑有不肖業者在偷排放汙廢水，向草湳里長林槐庭反應，再通報環保局稽查大隊到場，稽查人員昨勘查確認臭味來源非違規排放廢水，而是大排有零星被棄置的飼料發酵造成。

附近居民說，本月9日在梧棲區安良港大排水臨近安南橋旁，聞到令人作嘔的惡臭味，懷疑可能有不肖業者在偷排放汙廢水，立即外出察看，發現排水溝、他家圍牆有很多呈現黃褐色疑似豬糞或水肥，臭味讓附近居民苦不堪言。

草湳里長林槐庭接到通報後表示，這條水溝以前也有民眾說疑似被汙染，他再通報環保局並會同環保局稽查大隊到場，希望環保局採樣查明，維護居民的生活品質。

環保局海線稽查大隊表示，環保局接獲民眾反應梧棲區安良港大排水臨近安南橋旁疑似遭排放廢水產生惡臭情形，經稽查人員會同陳情人勘查確認臭味來源並非是遭違規排放廢水，而是大排零星遭棄置飼料發酵所致，

稽查大隊指出，環保局已針對棄置點擴大過濾是否有路口監視器可供追查汙染行為人，如果查獲違法事證將依照水汙染防治法可處3萬元以上，300萬元以下，環保局也會要求大排管理機關水利局速派員清理廢棄飼料。

台中市梧棲安良港大排水近安南橋旁傳出惡臭味，昨天查出是被棄置飼料發酵造成。圖／民眾提供
台中市梧棲安良港大排水近安南橋旁傳出惡臭味，昨天查出是被棄置飼料發酵造成。圖／民眾提供

延伸閱讀

中警聯合稽查抓噪音 11車違規被罰2.5萬元

梧棲街頭深夜砸車窗 警鎖定騎腳踏車持棍棒男子

高雄民宅惡火燒傷姊弟 弟是環保局清潔員重傷插管治療

中共軍演F16升空噪音加遽 嘉義機場毗鄰居民盼補助

相關新聞

刷敬老卡搭火車 台中月底協商

中市敬老愛心卡可搭公車、捷運、計程車與國道客運，藍綠議員都喊加碼，要求將台鐵納入補助範圍。社會局長彭懷真說，市府已排定8...

中市太平區里長連署 盼增調解天數

台中市各區調解委員會扮演重要的「和事佬」角色，但各區每周調解天數不同，太平區有多名里長連署，當地人口近20萬，卻只安排2...

彰化福馬圳 整修添便橋

彰化福馬圳為和美、伸港主要農業灌溉圳路，年久失修滲漏，農田水利署規畫改善，地方爭取同步設置步道、欄杆等工程，並為緊鄰的新...

員林雙胞胎補助加縣府生育津貼共領了9萬 催生很有感

彰化縣員林市8月起提高新生兒營養補助後，已有民眾領走首胎雙胞胎的3萬元補助，員林市長游振雄說，若再加上縣府每胎3萬元的生...

台中公托1334人候補 至少增76所才疏解需求

台中市0歲到2歲幼童3萬8323人，民進黨議員聯合質詢，指公托建置太慢，無法滿足年輕家長需求。目前有24所公托，市府標榜...

彰化大埔截水溝拓寬5度流標 組廉政平台促廠商安心投標

大埔截水溝堤岸道路拓寬工程為彰化縣重大工程，但因工程施作不容易，加上營建原物料上漲，已5次流標，彰化縣府今天啟動大埔截水...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。