飼料棄置梧棲安良港大排 發酵生臭味安南橋旁居民怒

台中市梧棲區安良港大排水臨近安南橋旁有惡臭味，附近住家懷疑有不肖業者在偷排放汙廢水，向草湳里長林槐庭反應，再通報環保局稽查大隊到場，稽查人員昨勘查確認臭味來源非違規排放廢水，而是大排有零星被棄置的飼料發酵造成。

附近居民說，本月9日在梧棲區安良港大排水臨近安南橋旁，聞到令人作嘔的惡臭味，懷疑可能有不肖業者在偷排放汙廢水，立即外出察看，發現排水溝、他家圍牆有很多呈現黃褐色疑似豬糞或水肥，臭味讓附近居民苦不堪言。

草湳里長林槐庭接到通報後表示，這條水溝以前也有民眾說疑似被汙染，他再通報環保局並會同環保局稽查大隊到場，希望環保局採樣查明，維護居民的生活品質。

環保局海線稽查大隊表示，環保局接獲民眾反應梧棲區安良港大排水臨近安南橋旁疑似遭排放廢水產生惡臭情形，經稽查人員會同陳情人勘查確認臭味來源並非是遭違規排放廢水，而是大排零星遭棄置飼料發酵所致，