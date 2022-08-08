清寒原民助學金條件調整 估增2400名學生受惠
原民會主委夷將．拔路兒（Icyang．Parod）今天表示，考量物價高漲，國中小清寒原住民學生助學金申請條件，除中低收入戶，也調整家戶年所得總額，估增2400名學生受惠。
夷將．拔路兒今天參訪國立台中教育大學，感謝中教大學過去多年承辦國中小學清寒原住民助學金發放工作。
夷將．拔路兒接受媒體聯訪表示，考量近年物價上漲，且數位化行政作業已行之有年，自9月起，受理清寒助學金申請，只要檢附簡便父母身分證影本，方便民眾申請。
他指出，清寒原住民學生在求學路上相較其他同學更艱難，助學金額度15年來都未修改，此次除提高助學金額度，發送期程也自1學年調整為上、下學期各1次，幫助清寒學生盡快取得經濟上的幫助。
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