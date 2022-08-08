市警局供標題內容挨轟「拍馬屁」 中市府：皆客觀表述

台中市長盧秀燕出院後第一個行程，特別出席市警局舉辦的「安居專案」記者會；民進黨台中市議會總召江肇國、幹事長周永鴻今指出，市警局主動提供一系列「拍馬屁」的建議標題給媒體，「把治安工作變成市長個人秀，治安怎麼改善？」新聞局長鄭照新表示，提供多重標語參考，是業界慣常做法，下標內容決定仍為媒體本身，建議標的服務提供，今後仍將維持。

據民進黨市議員提供資訊指出，台中市警局在今早記者會過後，主動提供一系列如「傷後首亮相！盧秀燕坐輪椅赴警局拼治安」、「開刀後首個行程！盧秀燕赴警局主持破案記者會」等「拍馬屁」的建議新聞標題給媒體，配合盧秀燕市長第一場活動作秀，把治安工作變成市長個人秀，這樣治安怎麼可能會改善，此「拍馬屁」行為令人傻眼。

周永鴻表示，盧秀燕市長長期只會搞包裝公關，企圖掩蓋台中治安敗壞現況，多次槍擊案後才開始大肆媒體宣傳；周更提到，盧市長在記者會上稱蔡蒼柏為她倚重的局長，但對於蔡蒼柏屢次失言、諸多爭議，盧市長從未公開說明清楚態度為何。

江肇國認為，台中不到半年的時間，便發生3起槍擊案，讓市民們的生活提心吊膽。而市長每遇重大刑案只在臉書震怒、搞媒體宣傳，卻提不出實際解決方法，比起花時間搞公關宣傳，台中市的刑案一而再再而三地發生，才是盧市府應該重視並解決的事情。

新聞局長鄭照新表示，標題皆是拼治安、慰勉警方辛勞等客觀表述，建議標原本就是在媒體建議下，提供媒體朋友多重標語參考方便之用，也是業界慣常做法，下標內容決定者仍為媒體從業朋友本身，對於建議標的服務提供，今後仍將維持。