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父親節傳愛 二林基督教醫院獻上健康操和長新冠中醫保養方法
今天是父親節，二林基督教醫院今天舉辦傳愛音樂會，同時發表「『爸』氣滿分」活力健康操，適合父親在後疫情時代運動的健康操，也提供適合「長新冠」的保養方法，祝福天下的爸爸充滿活動又健康。
二基在醫療大樓的一樓大廳舉辦「父親節 傳愛音樂會」，音為愛樂團獻唱「阿爸唱乎你聽」、「我跟你說」、「望春風」、「思慕的人」等歌曲，以音樂溫暖父親節感恩活動的氣氛，中醫科醫師李家甄、復健醫學科治療師各自說明和表演父親節獻禮。
李家甄表示，80歲的吳姓長者嬤確診新冠肺炎後咳嗽一個多月，講話不自覺氣喘，胸悶、疲勞的感覺十分明顯，憂鬱經常失眠，以上症狀都屬於「長新冠」或稱作「嚴重特殊傳染性肺炎COVID-19後的病況」，確診後約6-7成的患者出現持續症狀。
她指出，中醫醫療在此時介入十分有效，目前研究顯示，染疫後使用中藥能有效治療疲倦、喘促、呼吸困難、失眠等症候，新冠肺炎的長期後遺症目前成因仍不是很清楚，在中醫上屬疫病範疇，溫病後期，大邪已退，往往因正氣已虛，餘邪殘留而導致病情纏綿。
李家甄表示，這時要注意不可溫補，中醫多以涼補清熱為主，例如沙參麥冬湯、清燥救肺湯加減治療；飲食作息方面要有充足睡眠，忌熬夜，不宜過度運動大汗出而耗氣傷血，避免飲食生冷造成體內痰濕黏滯歛邪，因長新冠症狀多元，症狀因人而異，建議諮詢專業的中醫師辯證論治，才能從根本治療。
二基物理治療師設計適合父親的健康操，從核心運動、大腿肌力訓練、韻律運動到伸展運動，全長約15分鐘，今天物理治療師周郁雯和林郁婷示範健康操，在輕柔音樂陪襯下，雙腿輪流單腿前彎、側邊抬腿伸直，活動腿部靈活，雙臂像打拳一般出拳、舉臂側彎預防五十肩。民眾如果無法牢記全套動作，有空就做其中幾種也能達到活絡筋骨的目的。
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