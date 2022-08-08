農委會推產銷履歷禁用劇毒除草劑 將設示範點找替代藥

農委會推廣產銷履歷，禁止農民使用劇毒除草劑，但未明確提供可用藥品，有農民反映除草遇到瓶頸，農糧署今天到台中大安區農會與農民討論，預計今年12月在大安設示範點，希望找出替代的延伸用藥，協助農民解決除草問題。

農民反應加入產銷履歷後人工除草，效益不及投入的人力物力，長期向中央反映卻不受重視，醞釀退出產銷履種植，立法院副院長蔡其昌獲知後要求農糧署與農友座談協調解決方法，農糧署副署長蘇茂祥今天到大安區農會與農友座談。

農委會為確保國人吃的健康和安全，推行農業生產履歷，大安區農會配合中央政策積極推廣，今年榮獲生產履歷達人肯定，但農民反映，種植作物前後都要除草，農委會規定產銷履歷種植，不可使用現有劇毒的除草劑，但未告知有哪些藥物可使用，農民只能靠人工除草，但人力短缺，除草遇到瓶頸。

曾獲生產履歷達人的芋農黃至青表示，農民自5年前開始配合配合政府政策的行產銷履歷作業，不論使用何種除草藥物，農政單位都有意見，農民沒使用除草劑，會影響品質，人力負擔大，而且找不到人工，一再反映卻未獲善意回應，日前立法院副院長蔡其昌邀農委會主委陳吉仲到大安與農民座談，多位農民當場說打算退出產銷履歷再度反映，才引起中央重視。

農糧署副署長蘇茂祥今天到大安區農會與農民座談，中市議員施志昌、蔡其昌助理等人出席，黃至青希望中央能明確列出，有什麼除草劑可列入農民產銷履歷驗證安全用藥，以免農民無所適從。

藥毒所博士王智屏在場建議可使用嘉磷塞藥劑或淹水使土壤種子不發芽、中耕培土等方式改善，農民建議將防檢局及藥毒所等建議的三種用藥，先試驗後再提供農民作為用藥參考及選擇；副署長蘇茂祥表示，將在今年12月初，在大安區設置示範點，希望能找出延伸藥物供農民使用。