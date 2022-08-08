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彰化延平公園地下停車場工程進度超前 連夜灌模創紀錄

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化市延平公園地下停車場去年底開工，目前進度超前，工務處長林漢斌前往了解進度。圖／彰化縣府提供
彰化市延平公園地下停車場去年底開工，目前進度超前，工務處長林漢斌前往了解進度。圖／彰化縣府提供

彰化市延平公園地下停車場去年底開工，今年7月底進行地下二樓頂版梁墻混凝土澆置作業，因規模龐大，漏夜進行灌漿工作，截至7月31日止工程預定進度23.44%，目前實際進度36.11%，進度提前超過10%以上，工程預計明年8月27日完工。

延平公園地下停車場完工預計將有汽車停車席位數302席，機車停車格268席，縣府工務處指出，地下工程施作不容易，但廠商整體規劃安排得宜，加上天候良好，工程進行順利甚至超前。

今年5月進行基礎混凝土澆置作業，達5556立方米、連續施工31小時，7月再針對地下二樓樓板澆置也是連夜不停，工務處指出，該案是縣府歷年發包建築工程中少見，考量結構安全、施工的工法等，採取「一次性澆置」方式進行。

彰化縣長王惠美表示，彰化市區人口密集，有大埔商圈又有醫院，停車位常常是一位難求，交通部公路總局補助2億2056萬8000元、地方配合款2億1230萬元興建地下停車場，未來不僅有停車空間，也會有座不分年齡及族群的共融空間，施工期間一定會影響到周圍住家民眾生活品質，過渡期間請大家多包涵。

工務處指出，工程也將整頓公園內既有設施及環境陰暗部分，以「延平共享家」為主題，打造共融空間，包含兒童遊憩區、體健設施區、綠蔭大草皮、公園環場步道、多功能活動廣場等主題空間。

彰化市延平公園地下停車場去年底開工，目前進度超前。示意圖／彰化縣府提供
彰化市延平公園地下停車場去年底開工，目前進度超前。示意圖／彰化縣府提供
彰化市延平公園地下停車場去年底開工，目前進度超前，工務處長林漢斌前往了解進度。圖／彰化縣府提供
彰化市延平公園地下停車場去年底開工，目前進度超前，工務處長林漢斌前往了解進度。圖／彰化縣府提供

停車場 大埔 彰化

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