7口之家么女開心手術費付不起 彰化愛心企業家認捐

卑南族古姓女童與父母定居彰化縣埔心鄉，因罹患大動脈轉位併肺動脈嚴重狹窄及心室中膈缺損，今年6月下旬開刀，手術費高達150萬元，部分負擔近12萬元，家境貧困的她偏偏全家確診COVID-19，付不出12萬元，今天埔心鄉善心企業家許增鏞捐贈3萬元，同時承諾政府補助不足的他都願意承擔。

古姓女童的祖父母和父親是卑南族原住民，約20年前古家遷居彰化縣埔心鄉租屋居住，祖父母推餐車賣早點等小吃養育子女。古姓女童的父親16年前被調派到新竹縣服兵役，結識女童的母親莊琇雲，兩人回埔心鄉結婚，陸續生育3男2女，未滿3歲的古姓女童排行第四。

莊琇雲表示，女兒出生就檢查出罹患重大先天性疾病，醫師當下說必須等幼兒體重超過10公斤以上才能動手術治療，開刀前定期追蹤病情，今年定期檢查出女兒血壓逐漸下降，外在表現方面活力也降低，因此安排6月24日開刀，沒想到她和丈夫、子女先後確診，家庭經濟如雪上加霜。

她說，丈夫打零工養家，自從爆發疫情，工作時有時無，今年本土疫情嚴重，丈夫已經沒工作，這個女兒大手術費用高達150萬元，扣除健保補助，部分負擔需12萬元，最小的兒子未滿兩歲也檢查出心臟「破洞」以後需要治療，龐大醫藥費讓她和丈夫手足無措，苦惱萬分，幸有善心人士許增鏞伸援，一舉減輕她和丈夫的壓力。

埔心鄉埔心社區理事長許增鏞行善鄉里不求回報，很多人以為他是「投資政治」要參選，許增鏞一再表明沒從政意願。今天他在埔心鄉瓦北村長鄭玉盆的服務處，捐贈3萬元給莊琇雲，承諾縣政府、鄉公所的急難救助金若不夠支付古小妹醫藥費，他願意再捐款「補足缺額為止」。