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南投防疫病媒蚊無死角 開學前設登革熱醫療院所篩檢站
天氣逐漸轉熱，南投衛生局表示，因登革熱部分症狀與COVID-19相似，目前正值登革熱流行期， 為防治病媒蚊孳生，要求醫師對於出現疑似症狀的就診民眾，需適時使用登革熱NS1快速診斷試劑，以便及時發現疑似病例，並控制本土病例的發生。
衛生局長陳南松表示，國內氣候持續高溫且常有午後雷陣雨，易使病媒蚊密度快速上升，流行風險增加，因而呼籲各地徹底清除病媒蚊孳生源，是防治登革熱的不二法門，特別是雨後易造成積水容器，增加孳生環境導致蚊蟲密度上升，雨後應立即掌握「巡、倒、清、刷」4撇步。
南投衛生局指出，已積極布點全縣9家醫院、13家衛生所及轄內16家診所，共計48家醫療院所配置「登革熱NS1快速診斷試劑」篩檢，協助基層診所醫師加速登革熱診斷，民眾若出現頭痛、後眼窩痛、噁心、肌肉及關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，需盡速至上述醫院就醫，並告知旅遊活動史。
竹山鎮公所表示，病媒蚊防治作業一年兩次，上半年是在3月，下半年原本預計是8月初，率先展開下半年病媒蚊噴藥作業，更從8月8日今天起至8月29日止，開始進行鎮內外圍病媒蚊大消毒，為讓防疫無破口，此次噴藥作業加派人手，希望能每個角落都不放過。
鎮長陳東睦說，噴藥作業分為三部分，第一個市街考量市區作業，預計於8月25日晚間10時30分後，民眾活動率比較低時進行消毒；第二個部分就是個里的區域消毒，「一日兩里消毒」進度，進行媒蚊消毒大作戰，第三個部分鎖定學校，趕在各校8月30日開學前進行各學校的學區區域消毒，希望能讓學生回校能有安全的環境可以使用。
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