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民代第11年舉辦 北台中青少年暑期研習營展開
2022北台中青少年暑期研習營上月中展開，為期5周，有籃球、桌球及繪畫班，第11年主辦此暑期營的台中市議員吳敏濟今天到籃球與桌球班觀摩學習成果，學員表示，教練幾周的教導讓他們獲益多。
2022北台中青少年暑期研習營因疫情未辦開幕式，上月11日展開為期5周免費課程，共有16所學校，150位學員報名，從8到16歲都有，籃球班在大甲體育場風雨籃球場舉行，桌球班學習場地在順天國中與外埔國中，吳敏濟今天和順天國中與外埔國中校長到大甲體育場及外埔國中，觀摩學員學習成果。
協辦單位順天國中校長陳隆彬表示，學生暑假若只待在家裡，對身心都沒有幫助，最好能從事戶外活動，感謝吳敏濟議員舉辦暑期營，讓學生透過籃球訓練，樂在其中，還能學到團隊合作；籃球班王姓學生表示，在此學到基本運球及傳球技能，趙姓學生說，在金牌教練指導下，學會進攻與防守技巧，更能因應場上變化。
協辦的外埔國中校長林誠迪表示，外埔是鄉下地方，感謝議員開辦桌球班，讓學生有正當休閒，也提升運動技能；桌球班李姓學生表示，學桌球後讓她專注力提升，也遠離3C產品，郭姓學生說，在此學到如何切球與拉球，他很喜歡教練。
吳敏濟表示，10多年前他發現暑假期間有些青少年去飆車、沉溺電玩甚至染上毒品，影響身心健康，他決定開辦暑期青少年研習營，有籃球、桌球及繪畫班，文武皆備多種選擇，多年來獲得家長肯定，每年人數有增加，未來會考慮增班，造福更多青少年。
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