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彰化縣溪湖區下屆縣議員 1人淡出1人跳出參選

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
寵物業者陳清峰將參選彰化縣溪湖區下屆縣議員。記者簡慧珍／攝影
寵物業者陳清峰將參選彰化縣溪湖區下屆縣議員。記者簡慧珍／攝影

彰化縣溪湖區（第五選區）縣議員選情多變，先前有一名無黨籍參選人淡出選舉，接著一名參選人陳清峰開始積極行動，今天表示，現今社會繞著建設打轉，不注重道德倫理，他希望當選後爭取更多教育經費，從教育下一代著手改變社會風氣。

溪湖區應選5席縣議員，現任5席分別由國民黨占3人，民眾黨1人，無黨籍1人，其中4人強烈表達尋求連任。下屆縣議員參選人除了現任者，已有民進黨提名兩人參選人加入戰局，無黨籍原本有1人，因涉嫌送禮而停止公開活動，形同淡出選舉，溪湖區縣議員形成6選5的局面。

不過選民注意到溪湖區街頭出現參選人陳清峰的旗幟，讓6選5再度成為7選5的戰局。陳清峰是寵物業者，曾以統促黨身分參選彰化區縣議員，這次並未強調政黨，主要訴求是翻轉教育。

「參選目的是端正社會風氣，重視教育和倫理。」他說，現今社會氛圍大家都談論建設，跟以往不一樣的是不注重道德倫理，社會風氣很不好，只能從教育下一代、從下扎根，社會風氣才會祥和，重視教育才能產生智慧，才不用那麼多警察等人員維護治安，年輕人也不會輕易上當，被騙到外國賣身賣命，如果他當選將爭取更多經費投入學校，給孩子優良教育環境。

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