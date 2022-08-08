南投培訓社區尖兵 理事長的9堂課狂吸40社區參加

為落實推動福利社區化普及，南投縣政府明天起至17日辦理「社區理事長培訓」，9堂課程吸引縣內40個社區協會達60名幹部參加；社勞處表示，盼透過「理事長的9堂課」厚植社區幹部能力，增強業務推動的能量，甚至逐步發展地方特色。

社會及勞動處指出，南投全縣社區發展協會達275個，為讓福利社區化推動更落實與普及，規畫自明天（9日）起至17日辦理「社區理事長培訓活動」將於投市漳和、草屯敦和、埔里慈恩、竹山延正等社區發展協會辦理4場次共9堂課程。

社勞處長林志忠說，為落實福利社區化，厚植社區工作幹部能力，增強理事長業務推動的能量，逐步發展地方特色，縣府社區培力育成中心運用衛福部支應的公益彩券回饋金補助辦理社區培訓，設計符合幹部、理事長職能需求的連續性課程。

縣府聘請衛福部退休專委黃宏謨、社勞處社工師賴佳琪、廣樺資訊總經理陳德春、鑫傳廣告專案企畫廖韋𤦫、育達科大社工系副教授陳燕禎、朝陽科大社工系副教授謝儒、亞洲大學社工學系教授張英陣等專家學者，為社區幹部親授這9堂課。

社勞處表示，今年「理事長的9堂課」社區相關工作法規、會務及財務管理核銷、會計雲端系統、領導與團體培力、方案規劃及設計、社區願景與特色、內外在環境分析與社區發展策略，甚至涵蓋社區傳播與媒體宣導，授課面向多元，