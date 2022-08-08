影／盧秀燕腳傷出院 首站奔刑大 誇蔡蒼柏「無案不破」

台中市長盧秀燕近日因右腳腳傷住院，今天出院後第一個行程即到台中市刑大，參與「安居專案」記者會，展現市府重視治安的決心。

盧在現場除了誇讚此次的緝毒行動是今年以來最大的緝毒案件之外，也誇讚市警局長蔡蒼柏「無案不破」，只是「憨慢講話」，也提到市警局在掃黑、肅槍、緝毒、打詐在去年度都是名列第一，顯示警方對於治安的努力。

市長盧秀燕說，此次台中市警局的「安居專案」記者會，需感謝檢察官指揮，由台中市警局擔任發動機，聯合全國檢警機關行動，避免毒品流入市面，尤其現在正值暑假期間，年輕學子都可能成為歹徒販毒的被害人，除了感謝市警局為了緝毒做出的努力外，也要特別感謝市警局長蔡蒼柏，擔任市警局長期間，「無案不破」，但也打趣說「只是憨慢講話」。

盧秀燕說，蔡蒼柏是她倚重的市警局長，能夠破案，能夠守護市民治安最重要，所以出院第一個行程，就是到台中市刑大舉辦的記者會，完成之前未主持的記者會，也感謝市警局的「波麗士爸爸」，父親節快樂，繼續守護台中市民，因為市民就是我們的家人。

盧秀燕說，針對對岸近期的軍演行動，要嚴厲譴責，也會全力守護市民安全，但如何解決問題最重要，住院期間盤點受害產業，約有120家，以糕餅、咖啡、農產品為大宗，迅速擬定對策，包括成立「輔導專線」、加強消費展售與行銷的活動、購物節增加專案予以協助。