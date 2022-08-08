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影／盧秀燕腳傷出院 首站奔刑大 誇蔡蒼柏「無案不破」

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
台中市長盧秀燕（中）腳傷初癒的第一站到台中市刑大參與安居專案記者會，副市長陳子敬（左）、市警局長蔡蒼柏（右）陪同。記者陳宏睿／攝影
台中市長盧秀燕（中）腳傷初癒的第一站到台中市刑大參與安居專案記者會，副市長陳子敬（左）、市警局長蔡蒼柏（右）陪同。記者陳宏睿／攝影

台中市長盧秀燕近日因右腳腳傷住院，今天出院後第一個行程即到台中市刑大，參與「安居專案」記者會，展現市府重視治安的決心。

盧在現場除了誇讚此次的緝毒行動是今年以來最大的緝毒案件之外，也誇讚市警局長蔡蒼柏「無案不破」，只是「憨慢講話」，也提到市警局在掃黑、肅槍、緝毒、打詐在去年度都是名列第一，顯示警方對於治安的努力。

市長盧秀燕說，此次台中市警局的「安居專案」記者會，需感謝檢察官指揮，由台中市警局擔任發動機，聯合全國檢警機關行動，避免毒品流入市面，尤其現在正值暑假期間，年輕學子都可能成為歹徒販毒的被害人，除了感謝市警局為了緝毒做出的努力外，也要特別感謝市警局長蔡蒼柏，擔任市警局長期間，「無案不破」，但也打趣說「只是憨慢講話」。

盧秀燕說，蔡蒼柏是她倚重的市警局長，能夠破案，能夠守護市民治安最重要，所以出院第一個行程，就是到台中市刑大舉辦的記者會，完成之前未主持的記者會，也感謝市警局的「波麗士爸爸」，父親節快樂，繼續守護台中市民，因為市民就是我們的家人。

盧秀燕說，針對對岸近期的軍演行動，要嚴厲譴責，也會全力守護市民安全，但如何解決問題最重要，住院期間盤點受害產業，約有120家，以糕餅、咖啡、農產品為大宗，迅速擬定對策，包括成立「輔導專線」、加強消費展售與行銷的活動、購物節增加專案予以協助。

她說，手術很成功，目前還有傷口，每天仍須換藥，出院後會特別小心，會減少走動量，讓傷口復原更快。目前以市政為重心，沒有到其他縣市助選的計畫。盧秀燕為避免影響傷勢，多坐著輪椅。

台中市長盧秀燕腳傷初癒的第一站到台中市刑大參與安居專案記者會，盧為避免影響傷勢，坐著輪椅。記者陳宏睿／攝影
台中市長盧秀燕腳傷初癒的第一站到台中市刑大參與安居專案記者會，盧為避免影響傷勢，坐著輪椅。記者陳宏睿／攝影

台中市長 盧秀燕 記者會

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