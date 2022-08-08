外送員鬼月接單要求送到山上涼亭 他嚇得棄單往回奔

鬼月期間，台中市一名外送員上網抱怨，昨天一個名為「想要做愛」的消費者，點了25杯手搖飲，要求送上山上涼亭，且一路不接電話只傳訊息。他硬著頭皮把車騎上山，到了盡頭竟是廢墟破廟及古墳，喊了半天無人應，四周鴉雀無聲，讓他嚇到趕緊回頭把飲料送回店家，更發文呼籲同業不要被這個暱稱的顧客惡整了。

外送員是在臉書「外送員的奇聞怪事」貼出這則遭遇，還附上了山上的道路照和導航地圖。他說，昨天下午在大肚接到一張「25杯熱的無糖烏龍茶」外送單，要求送到大肚萬里長城登山步道，並備註送到山上的2號涼亭，他與飲料店女店員都滿頭問號。

接著他按照系統導航指示來到山腳下，一路驅車往上，最後到了登山出口處，前方已無路。打電話客人不接，但回訊息說山上訊號不好，要他再往上走。

他看前方已無路，只有石頭和雜草的土堆山路，仍不顧顛簸硬著頭皮往上騎。到了盡頭後前方已無路，旁邊是一座廢墟破廟和一座雜草叢生的古墳，廟裏陰暗中好像還有人點著蠟燭供奉。

他環繞四周呼喊了半天「有人嗎？」卻鴉雀無聲，一個人都沒有，他整個嚇到瘋狂往回騎，一邊往回奔。客人卻好像發現，怕他逃跑般，一直發訊息叫他回頭往上走，「整個場景劇情就好像靈異事件般，讓我渾身打冷顫」

最後他回報客服說客人不接電話，他無路上山「我是送外賣的不是來爬山的」。最後棄單，客服要他送回店家，後來客人看他走遠，自己取消訂單，還好那筆實收0的錢有拿到。

後來他回家跟女友說這是惡作劇，女友反問「老人家爬山想喝熱茶不可以喔？」他質疑「25個老人家喝25杯熱茶？」名字還取叫「想要做愛？」並呼籲西台中外送員下次看到這個ID要送上山的，可以棄單，不要再受害被惡整了。