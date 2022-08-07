陳麗香歌仔戲團雙遊庵登場 挑戰禁忌之愛

彰化縣陳麗香歌仔戲團今年推出新編大戲「雙遊庵」8月27、28日將在員林演藝廳演出，改編自中國清代彈詞作品「玉蜻蜓」，是一部挑戰禁忌、尼姑生子的愛的故事，團長施純權說，歌仔戲從鄉野民戲走入大舞台，除了要讓大家看見歌仔戲的傳統精神，傳統戲曲更要創新求變，以吸引更多觀眾的喜愛。

陳麗香歌仔戲團自2016年連續7年入選彰化縣傑出團隊，今年更邀請傳藝金曲獎得主柯銘峰擔任「雙遊庵」的音樂設計，柯銘峰說，傳統文戲更重唱念作表，因此與製作團隊溝通數次才定下音樂與劇情走向風格。

當家小旦歐慧君也是編劇，她說，這是一齣紮紮實實的文戲，沒有熱鬧的武戲、或插科打諢來炒熱場子，從舊情人重逢、違背禮俗的尼姑生子，到後半段為官之子認尼姑生母，每個角色的心裡層面都有很深的刻劃，也是劇團第一次挑戰禁忌之愛的戲碼。購票可上OPENTIX售票系統https://www.opentix.life/event/1532253522184040453