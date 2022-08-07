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腦麻兒子獲總統教育獎 彰化模範父親林文政故事有洋蔥
彰化縣政府及彰化市公所今天分別舉辦模範父親節表揚活動，其中，喜樂小兒麻痺關懷協會推薦的林文政，為照顧腦性麻痺的兒子，再因生意失敗，生活困頓，仍堅強勇敢面對，兒子克服身體的障礙，以明道大學數位設計系第一名畢業，並繼續就讀碩士班，更榮獲今年總統教育獎。
彰化縣政府今天下午在亞太鹿港渡假村集會堂舉辦模範父親表揚活動，由縣長王惠美頒獎表揚各鄉鎮市公所及社團所選出的38位模範父親。王惠美說，爸爸親像山，每一位接受表揚的爸爸背後都令人感動，且為子女無怨無悔付出的故事，祝天下所有的爸爸，父親節快樂。
每個模範父親背後都有一段動人的故事，獲喜樂小兒麻痺關懷協會推薦的林文政，兒子林元龍從小罹患中度腦性麻痺，在26歲那年，又因為嚴重車禍導致生活必須仰賴輪椅，加上原本家中經營的畜牧養殖業連續遇到口蹄疫、禽流感、颱風而不幸倒閉。雖然遭逢生活的困境，他仍勇敢面對，林元龍受到鼓勵，克服身體障礙，以明道大學數位設計系第一名畢業，並繼續就讀碩士班，更榮獲今年總統教育獎。
彰化縣今年模範父親分別為：陳長華、趙明星、江瑞興、張傳鏞、施能山、謝忠田、陳錫村、黃弘德、何能達、林朝榮、廖同志、張欽明、陳慶昌、游金松、紀寶活、吳春景、楊錦鍠、葉慶明、黃文賢、施正德、石木松、邱國、陸振佑、游金榜、陳邦仁、李榮秀、黃永旗、周瑞楓、詹正雄、謝松成、陳全財、林惠榮、周水樹、黃文駿、葉銀珍、王錫㷛、凃振明、林文政等38人。
彰化市公所今年共選出53位模範父親，今天在介壽生活藝文館舉辦模範父親表揚大會，今年獲選的模範父親中，年紀最長的是三村里、高齡100歲的人瑞王萬成，市長林世賢和縣長王惠美等人都到場，分享模範父親們的榮耀，也祝福全市的父親們「佳節愉快」。
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