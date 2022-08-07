盧秀燕腿傷手術後出院 8日銷假上班
台中市長盧秀燕因腿傷復發先前接受手術，目前腿部治療狀況良好，今天已出院，明天銷假上班，盧秀燕第1個公開行程，就是主持由警察局主辦的安居專案成果記者會。
盧秀燕因為腳傷復發日前請假休養，7月27日下午進行手術將髖關節的血塊清出，她也透過臉書（Facebook）向市民報平安，正值台中市議會定期會期間，她也向議會請假至8月4日。
台中市政府新聞局長鄭照新今天表示，盧秀燕8月5日拆除引流管，8月6日在院內接受醫師追蹤觀察一天後，今天出院返回台中，8月8日銷假上班，因市長仍在復原初期，市長將遵醫囑採漸進式恢復行程。
市府今天也新增市政行程，盧秀燕銷假上班第1天，第1場公開行程她將主持由警察局主辦的安居專案成果記者會。
民進黨台中市長參選人蔡其昌今天在西屯文修公園舉行「幸福親子藝文季開幕式」，接受媒體聯訪時表示，祝福盧秀燕早日康復，才能正常投入為市民服務的工作，市長一定要有行動力、要有健康體魄，才能為市民服務。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言