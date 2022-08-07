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盧秀燕腿傷手術後出院 8日銷假上班

中央社／ 台中7日電

台中市長盧秀燕因腿傷復發先前接受手術，目前腿部治療狀況良好，今天已出院，明天銷假上班，盧秀燕第1個公開行程，就是主持由警察局主辦的安居專案成果記者會。

盧秀燕因為腳傷復發日前請假休養，7月27日下午進行手術將髖關節的血塊清出，她也透過臉書（Facebook）向市民報平安，正值台中市議會定期會期間，她也向議會請假至8月4日。

台中市政府新聞局長鄭照新今天表示，盧秀燕8月5日拆除引流管，8月6日在院內接受醫師追蹤觀察一天後，今天出院返回台中，8月8日銷假上班，因市長仍在復原初期，市長將遵醫囑採漸進式恢復行程。

市府今天也新增市政行程，盧秀燕銷假上班第1天，第1場公開行程她將主持由警察局主辦的安居專案成果記者會。

民進黨台中市長參選人蔡其昌今天在西屯文修公園舉行「幸福親子藝文季開幕式」，接受媒體聯訪時表示，祝福盧秀燕早日康復，才能正常投入為市民服務的工作，市長一定要有行動力、要有健康體魄，才能為市民服務。

盧秀燕

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