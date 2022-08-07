台中城市吉祥物石虎家族與歐米馬 港藝中心熱鬧見面會
台中城市吉祥物「石虎家族與歐米馬」首場見面會今天下午在台中市港區藝術中心舉辦，許多大人小孩參加，第二場8月21日下午2點在南區健康公園舉辦。
台中市新聞局指出，參加見面會還可抽獎，民眾只要拍攝任其中一場可識別為當日活動現場的照片，上傳到石虎家族臉書，並在活動貼文下方留言「快來跟石虎家族一起FUN遊台中！」，就有機會抽到無線手持吸塵器、石虎家族專屬手提袋或吸水杯墊。
新聞局表示，「石虎家族FUN遊台中」是吉祥物和粉絲們的年度重要活動，每年石虎家族會到不同的行政區域辦理見面會，今年有好看的表演節目，還有趣味的互動攤位，包括台中市道安工作小組交通局、警察局準備有趣的交通安全小知識攤位，現場還有帥氣的哈雷機車，可近距離與警用重型機車合照。
新聞局表示，今年2場吉祥物粉絲見面會活動，邀請同樣也是小朋友喜愛的月亮姐姐、香蕉哥哥、百香果姐姐、KIWI姐姐、鳳梨哥哥等超人氣哥哥姐姐，帶來耳熟能詳的卡通組曲，活動最後還有機會與石虎家族合影留下夏日回憶的照片。
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