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廖老大號召捐血解血荒 還有8站一起做愛心

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
台灣賽車教父「廖老大」廖志賢全國巡迴號召粉絲捐血，今天在溪湖糖廠舉辦捐血活動，許多民眾熱情響應捐血。記者林宛諭／攝影
台灣賽車教父「廖老大」廖志賢全國巡迴號召粉絲捐血，今天在溪湖糖廠舉辦捐血活動，許多民眾熱情響應捐血。記者林宛諭／攝影

挑戰中國網紅「傑尼龜」暴紅的台灣賽車教父「廖老大」全國巡迴號召粉絲捐血，今天來到彰化縣溪湖糖廠舉辦捐血活動，吸引不少粉絲響應捐血，現場也義賣商品將把所得捐給浪浪之家，廖老大廖志賢說，接下來還有8場捐血活動，希望大家一起來做愛心。

由於中部疫情趨緩，醫療用血因近期開刀數增加等因素而鬧血荒，台中捐血中心表示，受疫情影響，原本5、6月安排開刀順延在本月開刀，用血量大增，中部血庫缺血，統計血庫庫存量僅剩3.6天，低於7天安全庫存量，為急缺用血，其中又以A型血最缺，僅剩2.7天，O型血有3天存量、B型血4.6天、AB型8.3天。

廖老大在臉書號召民眾捐血，今天一大早就吸引粉絲大排長龍捐血，不少粉絲捐完血後再請廖老大簽名合照，還有人大老遠從桃園來捐血，來自鹿港的許姓民眾說，因疫情關係已2年沒捐血，此次迫不及待響應「廖老大」捐血活動，溪湖鎮楊姓民眾說，他已捐血10多次，以實際行動響應公益活動。

廖老大說，今天也義賣帽子、雨傘等商品，所得要捐給流浪動物之家，而捐血活動全台共將舉辦12場，今天溪湖場是第4場，接下來還有9月17在台南場、10月15日新竹場、11月13高雄場，12月4日花蓮場，希望大家繼續共襄盛舉。

捐血中心 廖老大

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