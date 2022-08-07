快訊

高雄台積電預定地為何「積水」不退？ 專家說話了

搶救畫面曝光 葫蘆谷山洪暴發驚魂11人脫困6人躲山壁

聽新聞
test
0:00 / 0:00

輔導未登記工廠合法化中市績效佳 議員呼籲：務必加速

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
台中市輔導未登記工廠合法經營成效佳，獲經濟部評比第一名。圖／台中市政府提供
台中市輔導未登記工廠合法經營成效佳，獲經濟部評比第一名。圖／台中市政府提供

經濟部依據「經濟部督導地方政府輔導未登記工廠合法化經營業務成效要點」，每年評比各地方政府輔導未登記工廠成效；中市政府經發局表示，評比以「輔導辦理特定工廠登記」、「輔導遷廠、關廠或轉型」、「執行未登記工廠稽查及取締作業」等項目為重點，台中2020年評比全國第二名、去年更為全國第一名。

經發局指出，截至今年3月21日，已輔導10170家未登記工廠或臨登工廠業者，申請納管或特定工廠登記，並受理114件轉型、遷廠或關廠計畫申請；至今年7月31日止，已核准特定工廠及納管案件達5225家，核准比率逾51%；另核准69家轉型、遷廠或關廠計畫，核准比率將近60%。

中市府以工業、環保、消防、土地、建築等主管機關組成「台中市政府未登記工廠聯合加強矯正小組」，每周至少3次執行未登記工廠稽查、取締作業，其中已依據經濟部交付優先查處疑似未登記工廠名單，稽查共210家且全數完成，屬違規工廠者計68家，均已勒令限期停工，查處率達100%。

台中市議員周永鴻提醒市府，台中目前仍有許多廠商正在臨登納管申請流程中，尤其潭雅神地區，市府輔導效率將影響數萬個家庭生計，務必要加速處理。

經發局說明，市府積極配合推動「特定工廠登記」制度，輔導未登記工廠朝合法化經營，至今納管輔導金及營運管理金收入逾10億元，為完善輔導策略，已著手朝「資金、關鍵技術、行銷、市場、人才及綠能」等六大議題，研擬對應執行計畫，協助中堅企業轉型、開拓海外市場，促台中產業走向國際。

台中市政府積極配合推動特定工廠登記制度，輔導未登記工廠朝合法化經營。圖／台中市政府提供
台中市政府積極配合推動特定工廠登記制度，輔導未登記工廠朝合法化經營。圖／台中市政府提供

台中市

延伸閱讀

台中市議員周永鴻確診隔離 今天原要出席會勘

相關新聞

桌球教練返鄉創業 運動學院盼啟發學童愛上運動

彰化縣溪湖鎮嘻虎運動學院負責人陳瑞禮返鄉創業，曾是北部國高中的桌球教練，對運動的喜好是小時候在家鄉湖東國小桌球隊啟蒙，現...

腦麻兒子獲總統教育獎 彰化模範父親林文政故事有洋蔥

彰化縣政府及彰化市公所今天分別舉辦模範父親節表揚活動，其中，喜樂小兒麻痺關懷協會推薦的林文政，為照顧腦性麻痺的兒子，再因...

江啟臣買蛋糕送爸爸逢兩岸緊張 這個父親節五味雜陳

明天是父親節，立委江啟臣今天在臉書說，他買蛋糕送爸爸慶祝父親節，目前正逢兩岸緊張， 他想到自己在金門服役時，正逢九六台海...

輔導未登記工廠合法化中市績效佳 議員呼籲：務必加速

經濟部依據「經濟部督導地方政府輔導未登記工廠合法化經營業務成效要點」，每年評比各地方政府輔導未登記工廠成效；中市政府經發...

國漫館選址生變 議員批中市府行政怠惰不積極協調

國家漫畫博物館歷經多次波折，2020年10月確定續留台中，選定帝國糖廠、台鐵新民街倉庫群2處場址。中市議員何敏誠近期發現...

天氣炎熱南投水里玩水節吸人潮 整修更完善遊客肯定

投資新台幣300萬元整地及修繕，水里玩水節今天午前已吸引逾3000人次入園玩水，鄉公所表示，玩水節今年委由專業廠商營運，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。