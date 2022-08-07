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輔導未登記工廠合法化中市績效佳 議員呼籲：務必加速
經濟部依據「經濟部督導地方政府輔導未登記工廠合法化經營業務成效要點」，每年評比各地方政府輔導未登記工廠成效；中市政府經發局表示，評比以「輔導辦理特定工廠登記」、「輔導遷廠、關廠或轉型」、「執行未登記工廠稽查及取締作業」等項目為重點，台中2020年評比全國第二名、去年更為全國第一名。
經發局指出，截至今年3月21日，已輔導10170家未登記工廠或臨登工廠業者，申請納管或特定工廠登記，並受理114件轉型、遷廠或關廠計畫申請；至今年7月31日止，已核准特定工廠及納管案件達5225家，核准比率逾51%；另核准69家轉型、遷廠或關廠計畫，核准比率將近60%。
中市府以工業、環保、消防、土地、建築等主管機關組成「台中市政府未登記工廠聯合加強矯正小組」，每周至少3次執行未登記工廠稽查、取締作業，其中已依據經濟部交付優先查處疑似未登記工廠名單，稽查共210家且全數完成，屬違規工廠者計68家，均已勒令限期停工，查處率達100%。
台中市議員周永鴻提醒市府，台中目前仍有許多廠商正在臨登納管申請流程中，尤其潭雅神地區，市府輔導效率將影響數萬個家庭生計，務必要加速處理。
經發局說明，市府積極配合推動「特定工廠登記」制度，輔導未登記工廠朝合法化經營，至今納管輔導金及營運管理金收入逾10億元，為完善輔導策略，已著手朝「資金、關鍵技術、行銷、市場、人才及綠能」等六大議題，研擬對應執行計畫，協助中堅企業轉型、開拓海外市場，促台中產業走向國際。
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