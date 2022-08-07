國漫館選址生變 議員批中市府行政怠惰不積極協調

國家漫畫博物館歷經多次波折，2020年10月確定續留台中，選定帝國糖廠、台鐵新民街倉庫群2處場址。中市議員何敏誠近期發現，新民街倉庫群因產權問題，文化部評估需重新選址，除原訂帝國糖廠外，新址另增加台中文資園區、台南文創園區部分空間。何批評市府「行政怠惰」，恐又讓國漫館落腳台中生變。

台中市新聞局表示，中央國發會審查文化部去年10月報院計畫，提出審查意見，包含經費膨脹太高、文化部執行期程已超越原計畫，而被行政院退回。今年文化部重擬計畫，行政院以2024年已無法達成，全案退回文化部重擬，因此沒有市府怠惰或延宕問題。

新聞局指出，針對此次計畫修正，文化部改使用原訂計畫帝國糖廠，加上台中文資園區，取消使用新民街倉庫群，市府今年5月函復國發會表明該計畫將影響整體規劃及台中市未來展望，盼能審慎評估。

何敏誠說，根據文化部「國家動漫博物館計畫書第二次修正版」資料顯示，文化部最新選址排除原訂的新民街倉庫群，因該處屬交通部台鐵局產權，須待中市府取得後交付，但部分空間涉及私人產權待釐清，且目前仍有攤商向台鐵局承租使用中，不確定風險高，影響建置期程。

何批評，盧市府「行政怠惰」，不積極與台鐵協調取得新民街倉庫群，連帶造成文化部修正計畫，使國漫館選址又生變。

東南區市議員參選人何昆霖說，新民街倉庫群作為見證台中車站周邊空間發展的歷史古蹟，原本想藉由國漫館設立重獲新生，卻因市府行政不積極甚至怠惰，讓國漫館的設立遙遙無期。

新聞局表示，為爭取國漫館落腳台中，市府2020年7月函送｢國漫館設址台中選址評估報告」，提供中市7處場址給文化部選擇，文化部率審查委員實地勘察，經專家學者評估後，同年9月函復市府國漫館續留台中，並選擇新民街倉庫群及帝國糖廠2處場址。

新聞局強調，為使國漫館順利建置，市府積極與文化部召開協商會議，並確認2場址點交時間，帝國糖廠營運廠商2024年合約結束後可點交；新民街倉庫群為台鐵局所有，其中有2處仍有私權爭議，尚待法律訴訟。