天氣炎熱南投水里玩水節吸人潮 整修更完善遊客肯定

投資新台幣300萬元整地及修繕，水里玩水節今天午前已吸引逾3000人次入園玩水，鄉公所表示，玩水節今年委由專業廠商營運，效益符合預期，遊客也肯定遊具、遮陽設施更加完善。

受國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，水里玩水節停辦2年，鄉公所委外經營團隊投資近300萬元整地及修繕設備後，8月6日至9月4日每週六、日開放遊客購票玩水，昨天首日吸引約2000人次入場，今天人氣更旺，上午已湧入超過3000人次，多數是外地遊客。

水里鄉公所觀光服務所長徐玉玲今天接受中央社記者訪問表示，玩水節活動期間將持續新增充氣遊樂設備，園內遮陽設施也很充足，遊客反映較往年更舒適、好玩，能悠閒在池邊看顧小孩，歡迎遊客玩水後再到水里商圈走走、品嚐在地小吃，甚至留宿一晚深度旅遊。

水里鄉長陳癸佑表示，水里鄉是自然資源豐富的山城，水里溪清澈、水質乾淨，玩水節過去由公所經營，今年委由專業廠商營運，增加許多亮點設施，如馬卡龍色系貨櫃屋大門、愛情拱門、水瀑布星光大道等，非常吸引人，廠商也回饋水里鄉親持證件免費入園。

鄉公所表示，水里五寶親水遊憩樂園位在濁水溪與水里溪交會處旁，占地約6500坪，每天視氣溫及水質調和溪水、自來水作為戲水供水，不定期檢驗水質，未來規劃投入更多設備及遊樂設施、舉辦各項活動，如暑假玩水節後接續有水舞節，預計至年底都有不同主題活動，可望帶動水里鄉觀光、住宿、餐飲業。